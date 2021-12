Vědci uvedli polohy nebezpečné při spánku

https://cz.sputniknews.com/20211204/vedci-uvedli-polohy-nebezpecne-pri-spanku-16726238.html

Spánek v nevhodné poloze může škodit zdraví, píší noviny Izvestija. 04.12.2021, Sputnik Česká republika

Podle slov vědců může škodit zdraví poloha na boku, mj. poloha embrya. To je zvláště nebezpečné pro ty, kteří mají problémy s páteří, tvrdí odborníci.Kardiologové a neurologové připomněli, že lidé se srdečními chorobami by neměli spát na levém boku v souvislosti s tím, že srdce se zatěžuje stlačením orgánů mezihrudí.Další poloha při spánku, která organismu neprospívá, je poloha na břiše. Hlava a krk jsou přitom posunuty a svaly napjaté. To všechno způsobuje vývoj krční spondylózy, stejně jako i spánek na boku, a může být jednou z příčin bolesti v kříži, upozornil Liu Čun.Kromě toho může být spánek na břiše příčinou zvýšení nitrobřišního tlaku, a to zase může vyprovokovat otoky.Spát na břiše nedoporučují ani kosmetologové. Podle jejich názoru se tím zvyšuje pravděpodobnost otoků na obličeji a může se urychlit vytváření vrásek na jedné straně obličeje.Jinou nebezpečnou polohou při spánku je poloha vsedě. Podle slov externího kardiologa ministerstva zdravotnictví Krymu Valerije Sadového se může v tomto případě zvyšovat nitrobřišní tlak a tato poloha může mít negativní vliv na srdce.Odborník upřesnil, že lidé, kteří spí často vsedě, si stěžují na otoky, a kromě toho se u nich zvyšuje nebezpečí rozšíření žil a trombózy.Mezi správnými polohami pro spánek doporučují odborníci spánek na zádech nebo na boku, ale za podmínky, že člověk to dělá správně a bere ohled na zvláštnosti svého organismu.Spánek na zádech se ale nedoporučuje těm, kteří mají sklon ke chrápání, protože tato poloha zvyšuje nebezpečí apnoe. S tímto nepříjemným jevem se potýkají nejčastěji lidé s krátkým krkem, a proto by měli být zvlášť opatrní.Těm, kteří rádi spí na boku, doporučil Liu Čun klást opory pod ohnutá kolena, aby zabránili zbytečné deformaci páteře.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

