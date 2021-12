Věnujte tomu pozornost! Lékaři vysvětlili, co může vyvolat mrtvici

https://cz.sputniknews.com/20211204/venujte-tomu-pozornost-lekari-vysvetlili-co-muze-vyvolat-mrtvici-16730334.html

Hněv a těžká fyzická zátěž mohou vyvolat mrtvici, varují odborníci z Irské národní univerzity v Galway. Podrobněji o tom hovoří v článku v časopise European... 04.12.2021, Sputnik Česká republika

Vědci analyzovali téměř 13 500 případů akutní mrtvice u pacientů různých etnických skupin ve 32 zemích. Po prozkoumání událostí předcházejících mrtvici vědci zjistili, že jeden z jedenácti přeživších pacientů pociťoval hněv nebo frustraci hodinu před mrtvicí, každý dvacátý dělal těžkou fyzickou práci.Podle autorů výzkumu vztek a frustrace zvýšily riziko mozkové mrtvice v průměru o 30 %, a to zejména u lidí bez deprese a těch, kteří neměli vysokoškolské vzdělání. V případě fyzické práce se riziko zvýšilo o 60 %, vyšší pravděpodobnost mrtvice byla u žen.Výzkum umožňuje rozšířit seznam rizikových faktorů cévní mozkové příhody, kam patří hypertenze, obezita, kouření a další nemoci a škodlivé návyky. Doporučení pro prevenci však zůstávají stejná – správná výživa, mírná fyzická aktivita a celková péče o své fyzické a duševní zdraví.Cévní mozková příhoda je nebezpečné onemocnění. Taková diagnóza je stanovena, když je přerušen přívod krve do některé části mozku. Pokud máte podezření, že někdo ve vašem okolí dostal mrtvici, okamžitě zavolejte sanitku. Oběť nemusí být schopna sama požádat o pomoc.Co nás upozorní na mrtviciPři podezření na mrtvici je nutné se pečlivě podívat na obličej člověka: objeví se na něm asymetrie patrná při úsměvu. Oční víčko může poklesnout, dochází ke změně v oblasti rtů. Může se objevit značná slabost v paži nebo noze, člověk ji často ani nedokáže zvednout. Dalším alarmem je porucha řeči. Je to jako „kaše v ústech“ člověka, je pro něj obtížné mluvit, někdy nerozumí partnerovi. O cévní mozkové příhodě může svědčit i znecitlivění. Člověk nechápe, že se ho někdo dotýká.Někteří lidé se mylně domnívají, že mrtvicemi trpí pouze starší lidé. Ve skutečnosti může infarkt či mozková mrtvice postihnout i velmi mladého člověka – některým pacientům ještě není ani 30 let. Doktor Komarovskij vysvětlil, komu hrozí v mladém věku cévní mozková příhoda a zda existují testy, které dokáží na rizika vážného onemocnění předem upozornit.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

