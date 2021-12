https://cz.sputniknews.com/20211204/za-patecni-den-laboratore-odhalily-17-659-novych-pripadu-covidu-19-16735935.html

Za páteční den laboratoře odhalily 17 659 nových případů covidu-19

Za páteční den laboratoře odhalily 17 659 nových případů covidu-19

V nemocnicích bylo před víkendem téměř 6800 pacientů s covidem, z toho 1052 s těžkým průběhem. Počet hospitalizovaných osob byl sice nižší oproti předchozím dnům tohoto týdne, kdy se blížil i k 7000, ale o zhruba pět set vyšší než minulý pátek. Zátěž nemocnic, a to především jednotek intenzivní péče, je obrovská.Pokud se podíváme na incidenční číslo, to ke dnešku podruhé za sebou kleslo, na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní nyní připadá 1100 případů koronaviru, předchozí den se jednalo o 1135.Novým koronavirem se v Česku od loňského března, kdy se u nás vyskytl první potvrzený případ, prokazatelně nakazilo skoro 2,23 milionu lidí, z nich 33 576 nemoci podlehlo. Za tuto středu je evidováno 134 zemřelých s potvrzenou nákazou, což je nejvíc od začátku dubna. Za pátek je ve statistikách zatím 53 úmrtí, avšak zpětně se údaje většinou navyšují.Jako cestu z epidemie označují politici a odborníci očkování. Ti doporučují i posilovací třetí dávku vakcíny, pro kterou si v Česku přišel už milion lidí. Nárok na ni mají všichni lidé půl roku po ukončené vakcinaci, lidé nad 60 let a chronicky nemocní už po pěti měsících.Pozitivita testů zůstává dál vysoká, ale už neroste. Týdenní průměr se zhruba od poloviny listopadu pohybuje u diagnostických indikací okolo 35 procent, jde o testy pro pacienty s příznaky onemocnění. Pakliže se jedná o případy epidemiologické indikace, kdy se testují lidé po rizikovém kontaktu, jedná se o číslo kolem 15 procent.Povinné očkováníAdam Vojtěch v pátek na tiskové konferenci oznámil, že ministerstvo zdravotnictví připravuje vyhlášku o povinném očkování proti covidu-19. Opatření se bude týkat lidí starších šedesáti let a také zdravotníků, policistů či hasičů. Povinnost nechat se očkovat by měla začít v březnu 2022, ovšem budoucí vláda to ještě může upravit.Povinnost očkování začne podle dosavadních informací platit od března příštího roku. V této době však již bude u moci nová vláda, která bude mít příležitost nařízení změnit.Vojtěch následně poznamenal, že se nyní na ministerstvu diskutuje také o tom, jak zabránit masivnímu šíření viru během Vánoc, když se lidé aktivně setkávají v rodinách či s přáteli. Podle ministra to vytváří značné riziko, že by Česko po Novém roce mohlo čelit opětovnému nárůstu nakažených a hospitalizovaných.Zatím ale Vojtěch počítá s tím, že před Vánoci, pravděpodobně 20. prosince, proběhne testování ve školách. To by podle něj mělo zajistit, že k masivnímu přelití nákazy do rodin nedojde.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

