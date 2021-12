https://cz.sputniknews.com/20211205/72lety-nemec-zachranil-letadlo-pred-padem-neobvyklym-zpusobem-16747032.html

72letý Němec zachránil letadlo před pádem neobvyklým způsobem

Podle zprávy zveřejněné tiskovým oddělením policie v Pirmasensu přistál obyvatel Německa s jednomotorovým letadlem na mostě a srazil se s nákladním autem. 05.12.2021, Sputnik Česká republika

Pilotovi bylo 72 let. Jak uvedly orgány činné v trestním řízení, muž si během incidentu náhle uvědomil, že letadlo je v havarijním stavu, a rozhodl se s ním urychleně přistát na úseku dálnice ve výšce asi sto metrů.Při nouzovém přistání došlo k nehodě a letadlo se srazilo s nákladním autem. Pilot utrpěl lehká zranění, řidič nebyl zraněn, ale byl vyděšený. Podle zprávy policie na Twitteru byl provoz na trase již plně obnoven.MiG-23 míří do KunovicV sobotu po poledni z pražských Malešic vyrazil konvoj s nadzvukovou stíhačkou MiG-23MF, která míří do leteckého muzea v Kunovicích. Jak uvedl ředitel muzea Martin Hrabec, v kunovickém muzeu bude prvním exponátem tzv. třetí generace stíhacích letounů.Nadzvukový letoun sovětské výroby na Moravu putuje v rámci dohody o výpůjčce stroje ze státního podniku LOM Praha do muzea v Kunovicích.„Tímto počinem opět posilujeme spolupráci s kunovickým leteckým muzeem a já jsem za to velice rád. Nejenže tím zachraňujeme další legendární stroj československého vojenského letectva, ale nepochybně tím potěšíme mnohé letecké nadšence vojenské letecké historie," oznámil ředitel LOM Praha Jiří Protiva.Mechanici před samotnou nakládkou letadla jeřábem sundali křídla. Trup letounu bude převezen vcelku. Trasa vedla přes Polygrafickou, Sazečskou, Tiskařskou a Průmyslovou ulici na Jižní spojku a přes Spořilov a ulici 5. května na dálnici D1, z té konvoj sjede na exitu 210 u Holubic na Vyškovsku. Následně přes Slavkov u Brna a Chřiby zamíří do muzea v Kunovicích.Celková trase měří asi 285 kilometrů, podle ředitele přepravní společnosti Burkharda Junga by ji konvoj měl zvládnout za čtyři a půl hodiny. Stroj MiG-23MF trupového čísla 7184 bude prvním letounem v kunovickém muzeu, který patří do takzvané třetí generace stíhacích letounů. Stroj také sloužil u 11. stíhacího leteckého pluku žatecké letecké základny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

