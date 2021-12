https://cz.sputniknews.com/20211205/babis-zlobil-od-certa-dostal-uhli-soba-pojmenoval-alfons-nasledoval-klasicky-covid-19-a-ockovani-16755127.html

Babiš zlobil, od čerta dostal uhlí. Soba pojmenoval Alfons. Následoval klasicky covid-19 a očkování

Dosluhující premiér Andrej Babiš na Facebooku zveřejnil další díl „pořadu“ Čau lidi. Na začátku svého vystoupení si postěžoval, že asi zlobil, protože od čerta... 05.12.2021, Sputnik Česká republika

Babiš každou neděli zveřejňuje své video s názvem Čau lidi. Tentokrát své vystoupení začal dětmi, kterým si postěžoval, že od čerta dostal pouze uhlí. Pokračoval pojmenování svého soba, kterého si koupil v obchodním domě Kotva. Ze soba je nakonec Alfons.Mimo jiné Babiš trápí také závažné téma, kterým je v posledních dnech agresivita vůči zdravotníkům a dalším.Někteří zdravotníci podle něho po podobných útocích přemýšlí o tom, že svou práci opustí.Nadále si dosluhující premiér postěžoval, že mu nadále píšou a nadávají ti, kteří očkování odmítají. Velkou chybou podle něj je, že někteří lidé stále nevěří očkování.Babiš také připomněl, že se vláda soustředí na zvýšení kapacity očkovacích míst. V pátek také navštívil O2 arénu, od které vláda dostala nabídku. Několikrát ve svém videu Babiš zopakoval, že nejdůležitější je třetí posilovací dávka očkování, kterou již dostalo přes 1,1 milionu lidí. Ukončené očkování má v Česku přes 6,4 milionu občanů.V první polovině videa Babiš neustále opakuje nutnost očkování, k čemuž se zvyšují očkovací kapacity. Očkování, očkování a očkování.Vláda v demisiBabiš také zopakoval, že vláda v demisi pracuje i nadále tak, jako by tam měla zůstat další čtyři roky. „Nic se nemění, my jsme zodpovědní,“ řekl Babiš.Podle Babiše má vláda stále co dělat a má také dobré výsledky. Podle premiéra v demisi životní úroveň v Česku neustále roste, v tomto měřítku již ČR dohnala Itálie a atakuje průměr Evropské unie. Češi se tak mají dobře a lidé to podle Babiše ví.Na závěr Babiš uvedl, že zítra znovu zasedá vláda, která podle něj pojede dál až do 13. prosince.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

