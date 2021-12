https://cz.sputniknews.com/20211205/belorusko-pohrozilo-kyjevu-tvrdymi-akcemi-v-pripade-naruseni-hranic-16752011.html

Bělorusko pohrozilo Kyjevu tvrdými akcemi v případě narušení hranic

Bělorusko pohrozilo Kyjevu tvrdými akcemi v případě narušení hranic

O den dříve Pohraniční výbor Běloruska obvinil ukrajinské piloty z narušení jeho vzdušného prostoru. Vrtulník Mi-8 při cvičení „ve výšce asi 100 metrů narušil státní hranici a vletěl až do hloubky jednoho kilometru na území Běloruska“. Pohraničníci Ukrajiny tuto informaci popřeli.V neděli si běloruské ministerstvo obrany předvolalo ukrajinského vojenského atašé. Ministerstvo zejména uvedlo „fakta svědčící o vyhýbání se závazkům ze strany Ukrajiny v rámci regionálních opatření důvěry a bezpečnosti“ a upozornilo na konání vojenských cvičení „na pozadí obviňující rétoriky proti Běloruské republice“ poblíž hranic země. Minsk považuje počínání sousedního státu za ohrožení bezpečnosti v jižním směru.Situace na hranicíchV listopadu se u bělorusko-polských hranic vytvořila skupina migrantů, převážně Kurdů, která čítala více než dva tisíce osob. Migranti se pokusili prolomit hranici s Polskem na hraničním přechodu Bruzgi (Kuźnica na polské straně), ale pokus byl zastaven polskými bezpečnostními složkami za použití speciálních prostředků. Běloruské úřady připravily v blízkosti hraničního přechodu dopravní a logistické centrum pro migranty.Litva, Lotyšsko a Polsko nedávno informovaly o rostoucím počtu zadržených nelegálních migrantů z Blízkého východu a Afriky na hranicích s Běloruskem a obvinily Minsk z vytváření migrační krize. Minsk uvedl, že není původcem migrační krize. Lukašenko také poznamenal, že Minsk už nebude omezovat příliv nelegálních migrantů do zemí EU: kvůli západním sankcím na to „nejsou peníze ani síly“. Běloruská pohraniční stráž opakovaně tvrdí, že Litva, Polsko a Lotyšsko násilně vyhánějí migranty na běloruské území.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

