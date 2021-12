https://cz.sputniknews.com/20211205/bild-zverejnil-schema-ruskeho-utoku-na-ukrajinu-mzv-rf-nemecky-trolling-by-mohl-prijit-draho--16747346.html

Bild zveřejnil schéma „ruského útoku na Ukrajinu“. MZV RF: Německý trolling by mohl přijít draho

Německý list Bild zveřejnil schéma hypotetického „útoku“ Ruska na Ukrajinu. Jak bulvár píše, má mít k dispozici podrobnosti o vojenském plánu Moskvy... 05.12.2021, Sputnik Česká republika

Kromě toho bulvár tvrdí, že ruská vojska údajně obsadí „asi dvě třetiny současného území Ukrajiny“.Mluvčí ministerstva zahraničí RF Maria Zacharovová v komentáři k článku německého listu Bild uvedla, že autoři při sestavování „schématu útoku“ použili toponymum z roku 1942 a recyklovali „americké obrázky“ z nedávné publikace deníku The Washington Post.V příspěvku na Telegramu Zacharovová uvedla, že Německo neúnavně potvrzuje pravdu: vše nové je dobře zapomenuté staré. Nový článek je podle ní „propaganda smíšená s ideologií“, která ničí zdravý rozum.Diplomatka začala analýzu publikace Lvovem, který je na mapě označen jako Lemberg.Podle Zacharovové, když autoři dospěli k závěru, že „něco chybí“, rozhodli se vypracovat schéma útoku. A pak se podle ní objevil „zdroj inspirace“ - nedávná publikace deníku The Washington Post s podobnou mapou „v souvislosti s údajnou ruskou invazí na Ukrajinu“.„Němci kreativně recyklovali americké obrázky a s láskou, která je Německu vlastní, si vymysleli příběh pochodu na Kyjev,“ zdůraznila.Plány RuskaV článku jsou nastíněny tři fáze, přičemž poslední z nich naznačuje útok na Kyjev ze severu. Novináři deníku Bild naznačili, že Rusko vypracovalo plány, podle nichž by údajně obsadilo „asi dvě třetiny současného území Ukrajiny“.Jak vysvětlila mluvčí ministerstva zahraničí, první fáze, kterou Bild nazývá „jih“, spočívá v proniknutí do jižních oblastí Ukrajiny s cílem odříznout zemi od moře a zajistit zásobování Krymu. Podle ní si však němečtí novináři „neuvědomují“, že Krymský most je k tomuto účelu využíván již několik let. S odkazem na druhou fázi, „severovýchodní“, kde je podle Bildu ukrajinská obrana oslabena údery balistických raket, Zacharovová zdůraznila, že kyjevský režim se s tím sám „úspěšně vypořádává“.Třetí - Kyjev, zahrnuje ofenzívu proti ukrajinskému hlavnímu městu ze severu. Poté, co ruská armáda postoupí „přibližně k linii Korosteň-Umaň, „donutí Kyjev ke kapitulaci“.Zdůraznila, že „německý trolling“ by mohl přijít draho, „vzhledem k nedávno odhalené skutečnosti zjevného antisemitismu v řadách německých novinářů“.V západních médiích se v poslední době objevila nová vlna publikací týkajících se tématu „ruské invaze“ na Ukrajinu. Kyjev nejprve tvrdil, že nezaznamenal hromadění ruských vojsk na svých hranicích, ale poté začal tvrdit, že Moskva má v plánu zaútočit na svého východního souseda.Rusko tato obvinění opakovaně popírá a zdůrazňuje, že jsou využívána především jako záminka k tomu, aby se k jeho hranicím přiblížilo více sil a techniky NATO. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova nemá Rusko žádné agresivní plány, na nikoho se nechystá zaútočit a přesun vojsk přes vlastní území by neměl nikoho znepokojovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

