Čeká nás před Vánoci další zpřísnění? Resort zdravotnictví o tom uvažuje

Je možné, že před Vánoci nás bude čekat další zpřísnění protikoronavirových opatření. Ministerstvo zdravotnictví o tom totiž uvažuje. V diskusním pořadu Partie... 05.12.2021, Sputnik Česká republika

Podle ní by se měla týkat počtu osob ve vnitřních prostorech, což by se dotklo především kulturních akcí.„Ve hře návrhy opatření jsou,“ uvedla Vašáková. Podle ní se debata nyní točí kolem omezení osob na hromadných akcích ve vnitřních prostorech. „Což samozřejmě bude určitě vadit řadě provozovatelů třeba kulturních akcí, nebo by vadilo,“ dodala.Ministerstvo však podle ní „nepočítá s žádnými plošnými lockdowny“.Covid v ČRV sobotu testy odhalily 10 967 nakažených, což je o zhruba 1500 méně než před týdnem. V nemocnicích bylo uplynulý den 6431 pacientů s covidem-19, z toho víc než tisícovka osob byla ve vážném stavu. Počet hospitalizovaných se v porovnání s předchozími dny, kdy se pohyboval kolem 7000, snížil. Oproti minulé sobotě je nicméně v nemocnicích o skoro 250 lidí víc.Na 100 000 obyvatel za sedm dní připadá ke dnešnímu dni 1096 potvrzených případů. Takzvané incidenční číslo v posledních dnech klesá, je bezmála o sto nižší než minulou sobotu.Mezitýdenní pokles nově zjištěných případů koronaviru zaznamenaly statistiky v tomto týdnu v úterý, čtvrtek, pátek i sobotu. Denní počty pozitivně testovaných však zůstávají vysoké, přičemž dvakrát překročily 21 000.Novým koronavirem se v Česku od loňského března, kdy se u nás poprvé laboratorně potvrdil, prokazatelně nakazilo 2,24 milionu lidí, z nich 33 665 zemřelo. Od poloviny listopadu umírá s covidem asi stovka pacientů denně. Za tuto středu 1. prosince statistiky evidují podle aktualizovaných údajů 136 zemřelých s potvrzenou nákazou, tedy nejvíc za jeden den od začátku dubna.Jako cestu z epidemie označují politici a odborníci očkování. Ti doporučují i posilovací třetí dávku vakcíny, pro kterou si v Česku přišel už milion lidí. Nárok na ni mají všichni lidé půl roku po ukončené vakcinaci, lidé nad 60 let a chronicky nemocní už po pěti měsících. Od ledna se platnost očkovacích covidových certifikátů zkrátí na devět měsíců a pro prodloužení bude nutné se znovu očkovat.V poslední době byl zaznamenán opět zájem o vakcíny, většina připadá právě na posilující dávky. V sobotu zdravotníci aplikovali 30 500 dávek vakcíny, o třetinu víc než před týdnem, z nich bylo 25 000 posilujících. Dosud bylo od konce loňského prosince podáno 13,8 milionu dávek, dokončené očkování má v zemi kolem 6,4 milionu lidí. Očkovat se mohou zájemci od 12 let, v polovině prosince se otevře registrace i pro děti od pěti do 11 let. Bez očkování či dokladu o prodělané nemoci se dospělí nyní až na výjimky nedostanou například do restaurací, nemohou využít služby jako kadeřnictví nebo se kromě pracovních cest ubytovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

