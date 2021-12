https://cz.sputniknews.com/20211205/etzlerovi-se-splnil-tajny-sen-sprcha-se-tremi-sestrickami-vsechno-ale-prekazil-kyslik-16749726.html

Etzlerovi se splnil tajný sen. Sprcha se třemi sestřičkami, všechno ale překazil kyslík

Etzlerovi se splnil tajný sen. Sprcha se třemi sestřičkami, všechno ale překazil kyslík

Herec Miroslav Etzler pořád bojuje s covidem-19 v nemocnici v České Lípě, navzdory tomu ale neztrácí smysl pro humor. Tentokrát povyprávěl, že se mu splnil... 05.12.2021

2021-12-05T17:23+0100

2021-12-05T17:23+0100

2021-12-05T17:23+0100

Miroslav Etzler podcenil očkování, kvůli čemuž teď leží v nemocnici s oboustranným zápalem plic, navíc je ještě těžký kuřák a astmatik. Odmítá, že patřil k odmítačům očkování.Ani v těchto těžkých okamžicích neztrácí smysl pro humor. Na svém instagramovém účtu uvedl, že se mu splnil jeho tajný sen, bohužel si to ale moc neužil.Dále přiznává svoji chybu: „A taky tady jsou vojáci. Jsou skvělí, slušní a přátelští. Vím, že jsem tady kvůli své blbosti. A Vy takhle slušně. Děkuji Vám, děkuji za lásku, pokoru, slušnost a vysokou profesionalitu. Vím, jak moc to musí být náročné. Děkuji. A moc se omlouvám, pořád nemám sílu odpovídat,“ dodává Etzler.Herce doma čeká přítelkyně Helena a jeho malý syn Samuel.Uživatelé popřáli Mirkovi brzké uzdravení. Také ocenili to, že herec přiznal svoji chybu.Mnozí se kladně vyjádřili o hezkých slovech, které Etzler věnoval zdravotnímu personálu.„Moc na Vás myslím!!! Opatrujte se, hodně síly!!! Ano, jsou to andělé!!!“ píše sledující.Na jeho rodinu myslelo více uživatelů.„Vaše příspěvky mě dojímají… co všechno se musí stát, aby člověk pochopil, prozřel a uvědomil si, co je v životě nejdůležitější… moc Vám přeji, abyste se brzy uzdravil… pustila jsem svým dětem Jak se krotí krokodýli… přeji Vám, ať zase brzy můžete vykouzlit úsměv na tvářích všech, kteří Vás mají rádi a myslí na Vás… ať brzy můžete obejmout Vašeho syna, tak jako já ty moje v závěru Krokodýlů, když plakali dojetím…“ zní dál.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

