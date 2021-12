https://cz.sputniknews.com/20211205/japonsky-lekar-prozradil-dve-jednoduche-potraviny-ktere-snizuji-tlak-a-cholesterol-16741737.html

Japonský lékař prozradil dvě jednoduché potraviny, které snižují tlak a cholesterol

Dvě jednoduché potraviny můžou snížit vysoký tlak a cholesterol. Jedná se o čokoládu a ořechy. Píše o tom japonský lékař a terapeut Yuma Mori na portálu... 05.12.2021, Sputnik Česká republika

Podle odborníka nehledě na to, že většina sladkých dobrot zvyšuje riziko vzniku cukrovky, přeci jen jsou sladkosti, které našemu zdraví prospívají.Mori uvádí, že flavonoly, které obsahuje tmavá čokoláda, aktivují syntézu oxidu dusnatého uvnitř cév, čímž dochází k jejich rozšíření.„Existují také údaje z výzkumu ve Švédsku, kterého se účastnilo 70 000 lidí. Lidé, kteří pravidelně jedli čokoládu, měli nižší riziko vzniku infarktu myokardu, než ti, kteří ji nejedli,“ uvedl dál lékař.Další výhodou čokolády je, že může snížit riziko rozvoje demence.Další potravinou, kterou doporučuje japonský lékař, jsou ořechy.„Ořechy obsahují elementy, které dokázaly svoji efektivitu při snížení hladiny špatného cholesterolu a zvýšení hladiny toho dobrého,“ prozradil lékař. Lékař proto všem doporučuje, aby zahrnuli tyto dvě potraviny mezi své „svačiny“.Kromě toho, mírná spotřeba čokolády pomáhá lidem v tom, aby se cítili šťastní. Tento účinek spočívá ve schopnosti čokolády být v součinnosti s některými systémy neuromediátorů, mj. s dofaminem, serotoninem a endorfinem, v důsledku čehož se zlepšuje nálada a reguluje se chuť na jídlo.Díky vlivu přírodních stimulátorů kofeinu a theobrominu, které patří do složení čokolády, může její zařazení do jídelníčku zesílit aktivitu mozku. Přitom za neužitečnější se považuje čokoláda s minimálním množstvím cukru, například hořká nebo tmavá čokoláda.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

