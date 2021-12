https://cz.sputniknews.com/20211205/naftogaz-oznacil-rozhodnuti-srn-o-nord-streamu-2-za-vysmech-16747244.html

Naftogaz označil rozhodnutí SRN o Nord Streamu 2 za „výsměch“

Naftogaz označil rozhodnutí SRN o Nord Streamu 2 za „výsměch“

Šéf ukrajinské společnosti Naftogaz Jurij Vitrenko označil za „výsměch“ rozhodnutí Federální síťové agentury Německa (BNA) povolit provozovateli Nord Stream 2... 05.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-05T11:58+0100

2021-12-05T11:58+0100

2021-12-05T11:58+0100

svět

ukrajina

plyn

německo

naftogaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/15740077_0:58:3071:1785_1920x0_80_0_0_644017e4138c35d07bede0a3ef0d7ee0.jpg

Podle Vitrenka nesmí být plynovod Nord Stream 2 certifikován, poněvadž údajně „není v souladu s pravidly EU“.Šéf Naftogazu trvá na tom, aby na všech úsecích existovali alternativní dodavatelé.Nord Stream 2 je plynovod o roční kapacitě 55 miliard kubíků od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. Výstavba byla ukončena v září.V listopadu pozastavila BNA proces certifikace společnosti Nord Stream 2 AG jako nezávislého operátora, dokud nebude založena německá dceřiná společnost, jež podá opětovnou žádost. Německé ministerstvo energetiky označilo toto rozhodnutí za „výhradně regulační“.Dodnes není vyřešen spor ohledně obnovené směrnice EU pro plyn, jež nabyla platnosti 23. května 2019. Její pravidla stanoví, že potrubí položené po uvedeném datu má být buď částečně naplněno alternativním dodavatelem, anebo jeho úsek na území EU má patřit nezúčastněné společnosti. Regulátor a soud v Německu se usnesly, že pro Nord Stream 2 bude tento dokument i nadále platný.Rusku to nevyhovuje, protože, jak řekli v Moskvě, se nedá opírat o technické argumenty, ale o ekonomické, protože ve chvíli obnovení směrnice byly do projektu investovány miliardy eur s ohledem na předcházející právní situaci.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211129/nemecko-promluvilo-o-svem-dialogu-s-usa-ohledne-plynovodu-nord-stream-2-16679888.html

ukrajina

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, plyn, německo, naftogaz