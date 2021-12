https://cz.sputniknews.com/20211205/poklad-princezny-diany-legendarni-zasnubni-prsten-kate-middletonove-prosel-jistymi-zmenami-16750316.html

Poklad princezny Diany: Legendární zásnubní prsten Kate Middletonové prošel jistými změnami

Kate Middletonová nosí zásnubní prsten po celou dobu, ale dříve si ho musela nechat upravit. 05.12.2021, Sputnik Česká republika

Kate Middletonová dostala od prince Williama krásný prsten, když ji v listopadu 2010 požádal o ruku. Královský pár pak v dubnu 2011 svůj vztah stvrdil svatebním slibem a ve šťastném manželství jsou více než 10 let. Tento prsten byl zásnubním prstenem princezny Diany, který jí daroval princ Charles, ale předtím, než si ho Kate nasadila, byl trochu změněn.Když princ Charles v roce 1981 požádal Lady Dianu Spencer o ruku, úchvatný prsten odpovídal kouzlu mladého páru. Diana si ho vybrala sama s největší pravděpodobností proto, že jí připomínal zásnubní prsten její matky a také odpovídal barvě očí princezny.Princ William navlékl Kate prsten, když ji požádal o ruku. Od té doby, co poklekl na jedno koleno, vévodkyně z Cambridge vždy nosí legendární zásnubní prsten, ale předtím se musela upravit jeho velikost.Uprostřed prstenu září skvostný safír z Cejlonu s 12 karáty. Předpokládá se, že safíry symbolizují věrnost a důvěru.Velký modrý drahokam je obklopen 14 diamanty lemovanými bílým zlatem.Co se týká toho, jak přesně byla velikost prstenu změněna, různé zdroje uvádějí, že to bylo provedeno společností Garrard. Udělali to přidáním malých kamínků, které zmenšily průměr prstýnku bez jakéhokoliv poškození.Když se prince Williama ptali, proč si vybral prsten své matky pro požádaní o ruku, odpověděl: „To byl můj způsob, jak se ujistit, že moje matka nevynechala dnešní den a tuto radost.“Dříve jsme psali o tom, jak Kate Middletonová navštívila londýnské muzeum Alberta a Victorie, kde se otevřela výstava velikonočních vajec Fabergé, na níž byli poprvé představeny tři vejce ze sbírky muzea moskevského Kremlu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

