Pořízková v novém videu předvedla plusy stárnutí a v sexy plavkách trumfnula i mladé holky

Pořízková na svém účtu na Instagramu zveřejnila video, které bylo natočeno v Los Angeles v rámci kampaně pro značku Laura Geller. Jejím cílem je ukázat, že ve stárnutí není nic špatného, právě naopak, stárnutí je sexy, zralejší ženy jsou zkušenější a ve stárnutí je síla.Kdo jiný by mohl být v této roli přesvědčivější než Pořízková, která ve svých 56 letech působí dojmem, že se na ni zákony přírody nevztahují a že i v takovém věku mít dokonalou postavu není nemožné.Tuto reklamní kampaň ocenila i spousta sledujících. Pod příspěvkem napsali děkovné komentáře.„Och můj bože, jsi dokonalá! A ty jako hlavní část této kampaně, říkáš tato slova – neuvěřitelné,“ dodává další.Mnoho sledujících uvádělo, že to, co řekla, je naprosto úžasné a že si musí toto video pouštět pořád dokola.„Och můj bože, to dává mému životu smysl!! Musím si to ještě přehrát!!!! Udělali jste to úžasně,“ píše další sledující.Podle některých reakcí se zdá, že stárnutí už vůbec nevypadá tak hrozivě.„Pojďme stárnout společně,“ stojí v jednom z dalších komentářů.Někteří to dokonce označili za nejlepší reklamu, jakou kdy viděli.Objevili se však i negativní komentáře, kde je hlavním problémem porovnávání starších žen s těmi mladšími.„Uf, proč proti mně mladé ženě staví ty starší? Opět se to dělá v další reklamě,“ reaguje jedna z uživatelek.Pavlína PořízkováPavlína Pořízková je americká supermodelka českého původu, která se stala nejmladší modelkou na obálce Sports Illustrated Swimsuit Issue. Pořízková se již dlouho vyjadřuje ke způsobu, jakým společnost diskutuje o stárnutí, a ke svému vlastnímu vývoji v oblasti fitness.Přestože je nyní aktivní život velkou součástí jejího života, řekla Elle, že když byla mladší a pracovala jako supermodelka, spoléhala se na „cigarety a špatnou stravu“. Poté, co se objevila v soutěži Dancing with the Stars a začala tančit, si uvědomila, že s pravidelným cvičením je šťastnější a zdravější. Nyní Pavlína cvičí téměř každý den.Modelka chodila se scenáristou Aaronem Sorkinem, ale před nedávnem oznámili rozchod. Pořízková a Sorkin spolu chodili několik měsíců a poprvé se spolu ukázali na předávání Oscarů. Scenárista byl její první partner po smrti manžela. Jejím manželem byl od roku 1989 Ric Ocasek, zpěvák rockové skupiny The Cars, s nímž má dva syny. V roce 2017 se rozvedli.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a

