Princ William promluvil v podcastu o depresích a „mrazivé“ chvilce se zpěvačkou Taylor Swift

Vévoda z Cambridge vystoupil ve speciálním vydání podcastu Time to Walk společnosti Apple, jehož cílem je povzbudit posluchače, aby vyrazili ven a procházeli... 05.12.2021, Sputnik Česká republika

Princ William prozradil jeden z nejtrapnějších momentů svého života. V rozhovoru vzpomínal, jak se během slavnostního večera v listopadu 2013 objevil na pódiu spolu s rockovým zpěvákem Jonem Bon Jovim a popovou hvězdou Taylor Swift. Cílem akce bylo získat finanční prostředky pro charitativní organizaci Centrepoint, která pomáhá lidem bez domova a kterou podporovala královská matka princezna Diana.Devětatřicetiletý princ vzpomíná, jak Bon Jovi začal hrát jednu ze svých nejslavnějších písní Livin' on a Prayer. V jednu chvíli se Taylor Swift otočila ke královské rodině, „položila mu ruku“ na rameno a řekla: „No tak, Williame. Pojďme si zazpívat.“ Princ William tvrdil, že když kráčel k pódiu, připadal si jako „v transu“.Celý svět umíralPrinc William se také rozpovídal o temných dnech svého života - o psychické krizi, kterou prodělal, když v letech 2015 až 2017 dva roky pracoval jako pilot záchranné služby. William řekl, že to, co v té době viděl, jej hluboce zasáhlo. „Když jako člověk vidíte někoho v tak zoufalé situaci, v podstatě na prahu smrti, nemůžete si pomoci, ale nemůže vás to nezasáhnout,“ řekl.Devětatřicetiletý muž vzpomínal v podcastu na jeden případ, který u něj vyvolal deprese. K incidentu došlo v roce 2017, kdy pětiletého chlapce Bobbyho Hughese srazil řidič, když si hrál se svými kamarády. Princ William byl součástí týmu, který na místo přispěchal a poté chlapce letecky přepravil do nemocnice. Bobby utrpěl vážná zranění a zůstal mu poškozený mozek, ale částečně se zotavil.William se ale dotkl i lehčí noty a zavzpomínal na písničky, které mu jeho zesnulá matka princezna Diana pouštěla v autě, když ho a jeho bratra prince Harryho vozila do školy. Jednou z melodií, které princezna z Walesu poslouchala, byl i hit Tiny Turner The Best.Hosté podcastu Time to Walk se často dělí o svůj oblíbený výběr hudby. Princ William prozradil, že píseň Thunderstruck od AC/DC mu pomáhá ráno se probudit a vrátit se do pracovního týdne.„Absolutně vás to probudí, naladí na ten nejlepší možný týden a máte pocit, že se můžete pustit do čehokoli a kohokoli,“ řekl.Zdá se, že jeho děti zdědily jeho lásku k hudbě, když říká, že mezi princem Georgem a princeznou Charlotte vždy dochází k „obrovskému boji“ o to, čí píseň se bude hrát.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

