Prymula je optimistou. Zkazit to může jen omikron

Prymula je optimistou. Zkazit to může jen omikron

Epidemiolog a poradce prezidenta Roman Prymula na CNN Prima News uvedl, že je ohledně vývoje koronavirové pandemie optimistický. Aktuální čísla z nemocnic... 05.12.2021, Sputnik Česká republika

Ačkoliv jsou čísla nově nakažených stále vysoká, počet hospitalizovaných se snížil. Podle Prymuly se tak zastavil exponenciální růst.Podle něj také záleží na chování nové mutace omikron. Prymula zmínil, že „zatím nemáme signály, že by průběhy byly závažnější, naopak jsou mírnější“.Nebezpečí omikronuNový kmen koronaviru omikron nese trojnásobné riziko opětovného nakažení ve srovnání s deltou, oznámila 2. prosince agentura Reuters s odvoláním na odborníky Jihoafrického střediska pro epidemiologické modelování a analýzu (SACEMA) a Národního institutu infekčních chorob (NICD).Vědci oznámili, že nejnovější výsledky výzkumů poskytují „epidemiologické důkazy schopnosti omikronu obcházet imunitu, kterou produkuje organismus po předchozích onemocněních koronavirem“.Odborníci jsou přitom toho názoru, že u těch lidí, kteří se nakazili opětovně novým kmenem covidu-19 nebo byli očkováni, se projevují symptomy mnohem méně výrazně.Koncem listopadu byl nový kmen koronaviru omikron zjištěn u občanky České republiky, která se vrátila z Egypta. Oznámil to novinářům mluvčí ministerstva zdravotnictví ČR Daniel Köppl. Jde o obyvatelku Liberce, která navštívila Egypt jako turistka.Světová zdravotnická organizace označila kmen B.1.1.529, který byl objeven na jihu Afriky, řeckým písmenem omikron. V prohlášení WHO se také uvádělo, že tato varianta koronaviru „má velké množství mutací, z nichž některé vyvolávají znepokojení“. Kromě toho je podle předběžných údajů riziko nákazy tímto kmenem větší.Covid-19 v ČeskuV sobotu testy odhalily 10 967 nakažených, což je o zhruba 1500 méně než před týdnem. V nemocnicích bylo uplynulý den 6431 pacientů s covidem-19, z toho víc než tisícovka osob byla ve vážném stavu. Vyplývá to z údajů na webu resortu zdravotnictví.Počet hospitalizovaných se v porovnání s předchozími dny, kdy se pohyboval kolem 7000, snížil. Oproti minulé sobotě je nicméně v nemocnicích o skoro 250 lidí víc.Na 100 000 obyvatel za sedm dní připadá ke dnešnímu dni 1096 potvrzených případů. Takzvané incidenční číslo v posledních dnech klesá, je bezmála o sto nižší než minulou sobotu.Mezitýdenní pokles nově zjištěných případů koronaviru zaznamenaly statistiky v tomto týdnu v úterý, čtvrtek, pátek i sobotu. Denní počty pozitivně testovaných však zůstávají vysoké, přičemž dvakrát překročily 21 000.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

