Putin zhodnotil aktivitu Běloruska v situaci s migranty a upozornil na aktivity Polska

Běloruské úřady dělají všechno, co od nich závisí v situaci s migranty na hranici, včetně přesvědčování vrátit se zpět do vlasti, uvedl ruský prezident... 05.12.2021, Sputnik Česká republika

Ruský prezident dále uvedl, že zatím nebyly pozorovány migrační vlny do Evropské unie přes území Ruska. Dodal, že si myslí, že to tak zůstane i nadále.„Teď co se týče migračních vln. Chvála Bohu, přes Rusko jsme migrační vlny směrem k Evropě neviděli. A upřímně řečeno, předpokládám, že to tak bude i nadále,“ uvedl Putin.Putin dále vyzval Rocca, aby si všiml činnosti Polska. Poukázal na to, že Poláci přidávají herbicidy do vody, kterou polévají migranty.Putin zdůraznil, že takové chování vůbec není v souladu s principy humánního zacházení s migranty.„Kolik lidí už na hranicích zemřelo. A jsou tam pohřbeni. Tam je pohřbívají skoro každý den. Vždyť tohle je prostě neštěstí. Tohohle je potřeba si také všímat,“ řekl ruský prezident.Prezident dodal, že Rusko bude podporovat činnost Červeného kříže a usilovat o to, aby netrpěli lidé, kteří jsou tam.Situace na hranicíchV listopadu se u bělorusko-polských hranic vytvořila skupina migrantů, převážně Kurdů, která čítala více než dva tisíce osob. Migranti se pokusili prolomit hranici s Polskem na hraničním přechodu Bruzgi (Kuźnica na polské straně), ale pokus byl zastaven polskými bezpečnostními složkami za použití speciálních prostředků. Běloruské úřady připravily v blízkosti hraničního přechodu dopravní a logistické centrum pro migranty.Litva, Lotyšsko a Polsko nedávno informovaly o rostoucím počtu zadržených nelegálních migrantů z Blízkého východu a Afriky na hranicích s Běloruskem a obvinily Minsk z vytváření migrační krize. Minsk uvedl, že není původcem migrační krize. Lukašenko také poznamenal, že Minsk už nebude omezovat příliv nelegálních migrantů do zemí EU: kvůli západním sankcím na to „nejsou peníze ani síly“. Běloruská pohraniční stráž opakovaně tvrdí, že Litva, Polsko a Lotyšsko násilně vyhánějí migranty na běloruské území.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

