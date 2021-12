https://cz.sputniknews.com/20211205/ruske-ministerstvo-zahranici-se-vyjadrilo-k-incidentu-s-letadlem-nato-nad-cernym-morem-16749928.html

Ruské ministerstvo zahraničí se vyjádřilo k incidentu s letadlem NATO nad Černým mořem

USA a jejich spojenci v NATO nemůžou beztrestně riskovat životy lidí, uvedla mluvčí Ministerstva zahraničních věcí RF Maria Zacharovová k incidentu s letadlem... 05.12.2021, Sputnik Česká republika

Dodala, že častější přelety letadel NATO poblíž hranic Ruské federace, včetně prostoru nad Černým mořem, vytváří riziko vzniku nebezpečných incidentů ve vztahu k civilním letadlům.Připomeňme, že předevčírem americký průzkumný letoun Boeing RC-135V Rivet Joint donutil změnit kurs osobní letoun Airbus A330, který letěl nad Černým mořem z Tel Avivu do Moskvy. Společnost Aeroflot později uvedla, že letová hladina byla změněna na základě pokynu Ministerstva vnitra RF. Zástupce Rosaviacie uvedl, že letová hladina musela být změněna kvůli letounu NATO, letadlo NATO protínalo trasu uvedenou pro osobní letouny. Na požadavky letových služeb nereagoval, uvedla novinářům zástupkyně Rosaviacie (Federální služba vzdušného transportu).Téměř současně v uvedené oblasti letěly dva osobní letouny: A333 Aerofotu z Tel Avivu do Moskvy a CL650 Malty ze Soči do Skopje. Podle mluvčí federální služby byly operativně změněny kursy a letové hladiny osobních letounů. „Přijatými opatřeními ruští dispečeři letového provozu zajistili bezpečnost letů v uvedené oblasti nad otevřenými vodami Černého moře,“ dodala na závěr.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

