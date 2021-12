https://cz.sputniknews.com/20211205/rusko-ma-odpoved-na-tanky-nato-je-to-chryzantema-s-16748044.html

Rusko má odpověď na tanky NATO. Je to Chryzantéma-S

Rusko má odpověď na tanky NATO. Je to Chryzantéma-S

Nejnebezpečnějším tankovým směrem je pro Rusko ten západní. Na růst počtu tanků je logické reagovat vyzbrojením novými systémy, jež jsou s to tyto tanky... 05.12.2021

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/171/27/1712771_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_2388e6fc3094e7654742655dc2f97572.jpg

Zdroje na ministerstvu obrany sdělily, že nejmodernější samohybné protitankové raketové systémy Chryzantéma-S dostane protitanková jednotka 2. gardové Tamanské motostřelecké divize. Novinka nahradí méně univerzální raketové systémy Šturm.Tamanská gardová motostřelecká divize je součástí 1. gardové tankové armády, která brání na západě Moskvu a Centrální průmyslový region, právě tam soustřeďují země NATO své tankové síly.Historicky se stalo tak, že tato divize byla vždy jedním z nejbojeschopnějších motostřeleckých útvarů jak sovětské, tak ruské armády. Ministerstvo obrany předtím informovalo, že armáda začala dostávat také nové proudové raketové systémy výbušného ohně Tornádo-G, modernější analog známého Gradu. Teď přišla řada na přezbrojení také protitankových jednotek.Práce s předstihemDnes je 9K123 Chryzantéma-S nejmodernější protitankový systém pozemních vojsk RF. Bojový stroj systému je vyroben na pásovém plovoucím podvozku bojového stroje pěchoty BMP-3, který je jedním z nejuniverzálnějších podvozků pro různé pozemní bojové systémy. Vyvíjí rychlost na 70 km za hodinu a dokáže se pohybovat v členitém terénu v sestavě tankových útvarů, a také samostatně. Pancíř uhájí stroj během srážky s nepřátelskou pěchotou, větší techniku dokáže Chryzantéma zasáhnout z velké vzdálenosti.Systém má dolet 6 tisíc metrů, což překračuje mířený dolet tanků potenciálního nepřítele. Jinými slovy dokážou Chryzantémy při včasném zjištění tanků zničit je jako první.Raketa tohoto systému je umístěna do transportního a odpalovacího kontejneru. Samotné kontejnery, které má dva, jsou umístěny na speciálním ramenu odpalovacího zařízení, jež jsou umístěny nahoře. Bojovou munici systému tvoří 15 raket. Po výstřelu je prázdný kontejner odhozen stranou, a jeho místo automaticky obsadí kontejner s další raketou. Takže bojový stroj má velkou rychlost palby v situaci masového použití nepřítelem letecké nebo pozemní techniky.„Chytré" řízení obranyChryzantéma dokáže střílet na jakékoli cíle objevené jejím radiolokátorem, tanky, bojová vozidla, opevnění, vrtulníky, a dokonce letadla. Na cíle s velkou rychlosti nestačí, ale na letadlo nebo vrtulník, jež letí rychlostí menší 340 km za hodinu, může být Chryzantéma zaměřena stoprocentně.Bojová část rakety je značně silnější, než mají protitankové rakety z minulých let, zajistí průstřelnost obyčejného pancíře o tloušťce 1 250 mm. Je třeba mít na zřeteli, že moderní tanky mají velmi vytříbené ochranné prostředky, jako je kombinovaný pancíř z několika částí, aktivní pancíř, ochranné štíty před předčasnou iniciací kumulačních bojových hlavic protitankových řízených raket. Kombinovaný pancíř má menší tloušťku, ale větší pevnost než obyčejná ochrana z poloviny 20. století.Rakety Chryzantémy jsou nejen vybaveny protitankovými kumulačními bojovými hlavicemi, ale dokážou nést také termobarickou bojovou hlavici. Je to takzvaná munice pro velký výbuch, která je určena k likvidaci ochranných staveb a živé síly v krytech, anebo v otevřeném terénu.Moderní bojové systémy mohou být často integrovány do informačních systémů na bojišti, není výjimkou také Chryzantéma.Protitankový systém si může vyměnit údaje a rozdělit cíle mezi obranné jednotky přes speciální informační síť. Zajistí to „chytré" řízení obrany a možnost rychlého přemístění intenzity raketové palby na nejnebezpečnější směry.Ochrana před Chryzantémou zatím neexistuje?Bojové kapacity nejmodernějšího systému umožní zasáhnout každý moderní, a dokonce snad i perspektivní tank potenciálního nepřítele. Dnešní obranné prostředky nedokážou uhájit před úderem kumulační bojové hlavice Chryzantémy tanky Leopard-2, Leclerc, a samozřejmě Abrams.Možná, že ve vzdálené budoucnosti dostanou tanky do výzbroje systémy aktivní protiraketové obrany, které dokážou sestřelit podobné rakety v blízkosti cíle, ale dnes ochrana před Chryzantémou objektivně neexistuje.Tyto systémy budou nepřekonatelnou překážkou na cestě jakékoli pozemní techniky, zbývá jenom dodat armádě tyto prostředky v dostatečném počtu a na všech nebezpečných tankových směrech.P.S. Tento týden byla zveřejněna zpráva, že systémy 9М123М Chryzantéma obdrží exportní modifikace dvoumístného průzkumného a útočného vrtulníku Mi-28NM Noční lovec. Takže tento vrtulník bude ještě samostatnější bojovou jednotkou, což je ale samozřejmě jiný příběh.

