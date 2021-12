https://cz.sputniknews.com/20211205/rusko-se-v-otazkach-ockovani-snazi-jit-cestou-presvedcovani-podle-putina-ma-who-uznat-sputnik-v--16754666.html

„Rusko se v otázkách očkování snaží jít cestou přesvědčování." Podle Putina má WHO uznat Sputnik V

„Rusko se v otázkách očkování snaží jít cestou přesvědčování.“ Podle Putina má WHO uznat Sputnik V

V otázkách očkování proti koronaviru se Rusko snaží jít cestou přesvědčování, nikoliv nucení. Na schůzce s ředitelem Mezinárodní federace společností Červeného... 05.12.2021, Sputnik Česká republika

Jak ruský prezident zdůraznil, je vidět, že taková politika přináší své výsledky, zvláště v poslední době.Vakcína Sputnik VPutin také uvedl, že lidé očkovaní ruskou vakcínou Sputnik V by neměli být omezováni ve svých právech na cestování po celém světě, zároveň podle něj Rusko počítá s podporou mezinárodní federace.Zároveň prezident dodal, že členy federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce je 192 států, „věříme také ve vaši podporu s tím, aby bylo zajištěno prosazování naší vakcíny“.Certifikát od WHORusko by také podle Putina mělo co nejdříve získat certifikát od Světové zdravotnické organizace, aby vakcína Sputnik V mohla být více distribuována v zemích po celém světě.Ruský prezident také oznámil, že k vítězství nad koronavirem je nutné spojit úsilí na mezinárodní úrovni, jinak se kvůli problémům s očkováním v jediném světovém regionu budou objevovat nové mutace.Situace v RuskuÚroveň kolektivní imunity vůči covidu-19 v Rusku činí 53,7 %. V sedmi ruských regionech tento ukazatel převýšil 72 %, je to Čukotský autonomní okruh, Tuvinská republika, Karelská republika, Petrohrad, Moskevská oblast, Moskva a také Sevastopol s maximálními 80,8 %.Podle portálu stopkoronavirus.rf bylo první složkou očkováno přes 72 milionů obyvatel, kompletní očkování má za sebou téměř 64 milionů občanů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

