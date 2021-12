https://cz.sputniknews.com/20211205/svobodni-demokrate-nemecka-podporili-koalicni-smlouvu-16754074.html

Svobodní demokraté Německa podpořili koaliční smlouvu

Svobodná demokratická strana Německa na svém nedělním sjezdu podpořila koaliční smlouvu se sociálními demokraty a zeleným, svědčí o tom výsledky hlasování. 05.12.2021, Sputnik Česká republika

Hlasování bylo vysíláno na webu strany, koaliční smlouvu podpořilo 838 delegátů sjezdu, tedy 92,2 % z nich, proti hlasovalo 37 delegátů, což je 6 % hlasujících účastníků.Sociální demokraté po volbách do Spolkového sněmu 26. září vypracovali spolu se Zelenými a svobodnými demokraty koaliční smlouvu. O den dříve ji schválil sjezd SPD, nyní se čeká na výsledky elektronického hlasování členů Svaz 90/Zelení. Schůze Spolkového sněmu, kde se očekává volba nového kancléře, proběhne 8. prosince. Novým kancléřem se stane zástupce SPD Olaf Scholz, který nahradí Angelu Merkelovou, která vládla 16 let.Konec MerkelovéAngela Merkelová opustila ve čtvrtek místo kancléřky Spolkové republiky Německo, které zastávala 16 let. Rozloučení doprovázela velkolepá ceremonie.Ve čtvrtek se Německo rozloučilo s bývalou kancléřkou velkým čepobitím, jehož prostřednictvím němečtí vojáci vyjadřují nejvyšší úctu Merkelové odcházející z funkce.Prostřednictvím velkého čepobití se v Německu armáda tradičně s vojenskými poctami loučí s nejvyššími ústavními činiteli, což je v této zemi vyjádřením nejvyšší možné pocty ze strany armády.Merkelová při této příležitosti poděkovala za spolupráci všem, a to nejen armádě a mezinárodním organizacím. V neposlední řadě zmínila i lékaře a zdravotníky, tedy všechny, kdo přispívali během boje s covidem-19 a celkově s koronavirovou pandemií. Následně za svitu loučí podle tradice zahrála vojenská kapela tři skladby vybrané kancléřkou. Merkelová si zvolila křesťanskou hymnu Tebe Bože chválíme, hit Hildegard Knefové Pro mě by měly pršet červené růže a valčík od punkové ikony Niny Hagenové Zapomněl jsi barevný film, jenž byl největším hitem v době jejího mládí.Angela Merkelová zůstane v křesle kancléřky po dobu následujících několika dnů, tedy až do chvíle, než si Spolkový sněm hlasováním zvolí Olafa Scholze, a zároveň jeho kabinet složí přísahu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

