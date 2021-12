https://cz.sputniknews.com/20211205/v-bruselu-policiste-proti-protestujicim-znovu-nasadili-vodni-dela-a-slzny-plyn-16753436.html

V Bruselu policisté proti protestujícím znovu nasadili vodní děla a slzný plyn

V Bruselu policisté proti protestujícím znovu nasadili vodní děla a slzný plyn

Bruselská policie proti demonstrantům znovu použila slzný plyn a vodní děla. K využití donucovacích prostředků došlo poté, co se protestující pokusili dostat... 05.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-05T16:57+0100

2021-12-05T16:57+0100

2021-12-05T16:57+0100

svět

brusel

policie

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/16670159_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_edc4694fc3f570e098cffc51ddc02704.jpg

Střety začaly poté, co se několik desítek mladých lidí oddělilo od hlavní akce a snažily se prorazit policejní kordon.Na policisty létaly kameny a petardy.Dřívější protestní akceBelgická policie proti účastníkům protestu v Bruselu použila slzný plyn již 21. listopadu, demonstranti v reakci začali stavět barikády.Akce, kterou schválily místní úřady, začala u Severního nádraží belgického hlavního města. Podle místní policie do ulic Bruselu vyšlo asi 35 tisíc lidí.Kvůli protestní akci se ve městě tvoří silné dopravní zácpy, policie musela uzavřít hned několik ulic a tunelů v centru města.Účastníci protestních akcí zejména kritizují používání takzvaného koronavirového certifikátu, bez kterého se Belgičané nyní nedostanou do restaurací, sportovních klubů ani do kin. V nejbližší době chtějí úřady používání certifikátů rozšířit.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211121/policie-v-bruselu-proti-protestujicim-pouzila-slzny-plyn-16589252.html

brusel

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brusel, policie, koronavirus