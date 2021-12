https://cz.sputniknews.com/20211205/v-takove-podobe-neni-mozne-vyhlasku-akceptovat-budouci-vlada-odmita-povinne-ockovani-16750915.html

„V takové podobě není možné vyhlášku akceptovat.“ Budoucí vláda odmítá povinné očkování

„V takové podobě není možné vyhlášku akceptovat.“ Budoucí vláda odmítá povinné očkování

Šéf lidovců Marian Jurečka v dnešních Otázkách Václava Moravce uvedl, že budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zruší povinnost očkování pro lidi nad 60... 05.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-05T14:10+0100

2021-12-05T14:10+0100

2021-12-05T14:10+0100

česko

česká republika

miloš zeman

vláda české republiky

marian jurečka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/16729923_0:130:2000:1255_1920x0_80_0_0_c320d9a53d261b48dbdfc53cb3c5eab0.jpg

O povinném očkování pro jednotlivé profese a pro lidi nad 60 let již dříve mluvil Andrej Babiš. Vyhláška již má být na stole. Ministryně práce a sociálních věcí v demisi Jana Maláčová uvedla, že měli pouze technické připomínky.S plánovanou vyhláškou ale nesouhlasí Anticovid tým, jehož členem je také Marian Jurečka. Ten dnes na ČT uvedl, že plošná nařízená budoucí vláda nechce.Dodal také, že stát nedal lidem jasné argumenty k tomu, aby se šli očkovat sami. Vyhlášku tak nová vláda plánuje zrušit.Jurečka také uvedl, že nová vláda nechce riskovat odchod zaměstnanců. „Ohrozíme stabilitu služby,“ řekl. Podle Maláčové však v zahraničí při zavedení podobného nařízení neodešlo ani jedno procento pracovníků.Kompetenční žaloba na prezidentaPrezidenta Miloše Zemana na zámku v Lánech navštívilo již osm kandidátů na ministry. Posledním byl právě Jurečka, který by v nové vládě měl obsadit křeslo ministra práce a sociálních věcí.Šéf KDU-ČSL sdělil, že všichni budou stát za seznamem kandidátů na jmenování, který Petr Fiala již prezidentovi odeslal.V případě, že Miloš Zeman navržené kandidáty nejmenuje, bude podle Jurečky podána na prezidenta kompetenční žaloba. Zároveň však věří, že tato situace nenastane.Kalousek na Hrad?Prezidentské volby nás čekají v lednu roku 2023. V rozhovoru pro Právo bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek uvedl, že zvažuje kandidaturu na Hrad. Rozhodne se prý do konce zimy.O kandidatuře na Hrad hovoří nejen dosluhující premiér Andrej Babiš, ale nově také bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.„Ještě nejsem rozhodnutý, ale fakt je, že jsem o tom začal vážně přemýšlet, protože jsem už delší dobu přesvědčen, že bychom si zasloužili jiné pojetí výkonu funkce prezidenta republiky, než jak jsme zvyklí. A to mnohem civilnější pojetí,“ uvedl.Podle jeho slov je společnost rozdělená hlubokým příkopem a každý kandidát bude určitě slibovat, jak ho zasype. Podle něj však není v silách nikoho, ani prezidenta, aby ten příkop zasypal sám. To mohou udělat jen lidé, když jdou spolu za společnými cíli, míní.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211201/kalouskovi-ruply-nervy-po-schuzce-blazka-se-zemanem-to-je-komedie-fialovu-vladu-nebudu-brat-vazne-16704571.html

https://cz.sputniknews.com/20211130/fialova-vlada-poprve-neformalne-jednala-podle-nastupujiciho-premiera-je-situace-vazna-16697737.html

https://cz.sputniknews.com/20211204/kalousek-zvazuje-ze-bude-kandidovat-na-hrad-rozhodnout-se-chce-do-zimy-16738736.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, miloš zeman, vláda české republiky, marian jurečka