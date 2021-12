https://cz.sputniknews.com/20211205/vedci-zjistili-co-jedli-stavitele-stonehenge-nechybely-energeticke-tycinky-ani-praveke-cukrovi-16741237.html

Vědci zjistili, co jedli stavitelé Stonehenge. Nechyběly energetické tyčinky ani pravěké cukroví

Archeologové doufají, že na základě nejnovějších nálezů zjistí, co mohli stavitelé Stonehenge jíst. Informuje o tom deník The Guardian. 05.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-05T00:02+0100

2021-12-05T00:02+0100

2021-12-05T00:02+0100

V roce 2500 př. n. l. žili stavitelé slavného megalitu v osadě Darrington Wells, asi tři kilometry od Stonehenge. Vědci našli důkazy o sběru a přípravě lískových oříšků, trnek, divokých jablek a dalších plodů a ořechů. Uměli tam také pěstovat obilí, a tak mohli připravovat pečivo z pšeničné, ořechové nebo žaludové mouky.Bylo také prokázáno, že prosinec byl pro stavitele Stonehenge důležitým ročním obdobím, kdy na místo přiváželi krávy a prasata až ze Skotska, aby zde o zimním slunovratu hodovali.Vědci se domnívají, že stavitelé v té době možná připravovali pravěkou verzi mince pie, anglického vánočního cukroví. Pekly se na plochých kamenech nebo v keramických nádobách zahřívaných doutnajícím uhlím.Pokud smícháte živočišný tuk, ořechy a ovoce, získáte skvělou energetickou tyčinku, říká Susan Greaney, historička z nadace English Heritage Foundation.Stonehenge je komplex menhirů a kamenných kruhů, nacházející se na Salisburské pláni asi 13 km severně od městečka Salisbury a 3 km od města Amesbury.Dřívější objevPodle výsledků výzkumu, který byl zahájen v roce 2017 na místě Waun Mawn, kameny, které původně stály na tomto místě, mohly být rozebrány a později použity při stavbě slavného kamenného kruhu u Stonehenge. Výsledky výzkumu byly zveřejněny 12. února ve vědeckém časopise Antiquity.Podle nového výzkumu britských vědců mohl být slavný Stonehenge ve Velké Británii postaven ve Walesu. Archeologové, kteří objevili pozůstatky kamenného kruhu v oblasti Preseli Hills se domnívají, že by se mohlo jednat o nejstarší britskou kamennou památku. Archeologové datují památku do roku 3 400 před naším letopočtem a uvádí, že jde také o jednu z nejrozsáhlejších památek, skládajících se z 30 až 50 kamenů.Vědci poznamenávají, že kameny, které nalezli v Waun Mawn, připomínají ty ze Stonehange svými rozměry a podobou. Navíc tři monolity v Salisburské planině přesně odpovídají typu kamenů ve Walesu. Monument ve Walesu má stejný průměr, jaký má příkop obklopující Stonehenge. Oba monumenty byly postaveny s ohledem na letní slunovrat.Vědci se domnívají, že velšský monument byl rozebrán přibližně v době, kdy začala první fáze stavby Stonehenge a potomkové stavitelů později přenesli kameny na Salisburskou planinu.Archeologové předpokládají, že rozebrání kamenů na místě Waun Mawn může být spojeno s migrací obyvatelstva z Preseli Hills do okolí Salisbury. Předchozí výzkumy potvrdily, že pozůstatky lidí a zvířat, které byly nalezeny v okolí Stonehenge, obsahují chemické látky, které naznačují, že tito lidé a zvířata strávili své mládí na velšském pobřeží. Radiokarbonové datování oblasti ukázalo, že lidé a zvířata opustili oblast Preseli Hills v době, kdy byl rozebrán kamenný monument. Vědci prozatím nejsou schopni vysvětlit příčinu migrace obyvatelstva.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

