Vyzkoušejte kávu jinak! Prozradíme recept banánové kávy ke snídani

Když už máte dost chuti obyčejné černé kávy, existuje spousta přísad, které pomůžou chuť ozvláštnit. Některé z nich by vás možná ani nenapadly, například...

Banán pomůže zmírnit hořkou příchuť kávy, a navíc stimuluje práci trávicího a nervového systému. Právě proto je banánovou kávu nejlépe pít ráno. K přípravě tohoto lahodného nápoje můžete použít mletou kávu, ale i rozpustnou.Co budete potřebovat na přípravu jedné/dvou porcí?Jak na přípravu?Vysypte kávu do turku, nalejte vodu a postavte na mírný oheň. Zatím si očistěte menší banán nebo půlku většího a rozšťouchejte ho spolu s cukrem. Samozřejmě, když upřednostňujete nesladký nápoj, můžete se obejít bez cukru. Poté do nádoby s banánem nalijte mléko vařte, všechno dobře promíchejte. Přiveďte směs do varu na silném ohni a poté odstavte. Horkou banánovou směs dejte do šálku a přidejte horkou kávu, kterou jste si připravili dříve. Hotovo!Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

