40 kilometrů dálnic ročně? Kandidát na ministra dopravy Kupka dnes jednal se Zemanem

Dalším kandidátem na ministra nové vlády je Martin Kupka, který by měl obsadit post ministra dopravy. Po jednání s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v... 06.12.2021

2021-12-06T12:48+0100

Kandidát na ministra dopravy Martin Kupka dnes prezidentovi představil své plány. Koaliční smlouva v oblasti dopravy řadí na první místo přípravu stavby vysokorychlostních tratí, dále jsou na programu dostavby dálnic, především D1, D35 a Pražského okruhu.Zmínil, že z dálnic jde kromě 35 a Pražského okruhu také o jihočeskou D3 nebo D52, která má být součástí spojení Brno-Vídeň. „Představil jsem svůj pohled, co je reálně možné zvládnout a co chci posunout dopředu, pokud budu jmenován ministrem dopravy,“ dodal Kupka.Kupka by každý rok chtěl otevírat desítky kilometrů nových dálnic. Kandidát na ministra již dříve uvedl, že otevírání jednotek kilometrů by bylo chybou.V případě, že se kandidát Kupka skutečně stane ministrem, vzdá se svých dalších politických funkcí, aktuálně je starostou Líbeznic, náměstkem středočeské hejtmanky a také radním pro dopravní infrastrukturu.Zdravotní stav ZemanaVedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář sdělil, jak na tom Miloš Zeman opravdu je. Podle kancléře Zeman nemá žádné příznaky koronavirové infekce a samotná nemoc prezidentovi nijak nepřekáží v tom plnohodnotně plnit své pracovní povinnosti.Český prezident Miloš Zeman, který nejdříve strávil zhruba měsíc a půl v Ústřední vojenské nemocnici v Praze kvůli chronickému jaternímu onemocnění, byl propuštěn ze zdravotního zařízení 25. listopadu, avšak ve stejný den byl znovu hospitalizován, a to kvůli nákaze covidem-19. Tenkrát se hlava státu zdržela v nemocnici jenom dva dny, Zeman totiž neměl žádné symptomy a vrátil se zpátky do své rezidence v Lánech, kde již 28. listopadu jmenoval Petra Fialu premiérem. Ceremonie se přitom konala s ohledem na epidemické omezení v souvislosti s izolací prezidenta. Zeman tak byl oddělen speciálním plexisklem. Za stejných podmínek probíhají i schůzky českého prezidenta s kandidáty na ministry v budoucí vládě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

