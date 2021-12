https://cz.sputniknews.com/20211206/carnogursky-zamery-nastupujucej-vlady-ptkoalicie-vo-vztahu-k-rusku-su-tragediou-ceskej-republiky-16758426.html

Čarnogurský: Zámery nastupujúcej vlády päťkoalície vo vzťahu k Rusku sú tragédiou Českej republiky

Čarnogurský: Zámery nastupujúcej vlády päťkoalície vo vzťahu k Rusku sú tragédiou Českej republiky

Minulý týždeň ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že sa Moskva môže vrátiť k spolupráci s Bratislavou za predpokladu, že o to bude mať záujem aj samotná... 06.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-06T14:39+0100

2021-12-06T14:39+0100

2021-12-06T14:39+0100

názory

slovensko

vladimir putin

rusko

ján čarnogurský

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1147/14/11471411_0:30:1201:705_1920x0_80_0_0_0d5d48526b1817aeee63b9b8e4417e99.jpg

Ján Čarnogurský: Slovensko má dlhú historickú tradíciu priateľstva s Ruskom a aj v súčasnosti je verejnosť väčšinovo za priateľstvo s Ruskom. Vláda si je toho vedomá a skôr bude mať sklon prijať Putinom ponúknutú ruku. Na slovenskej strane by prezidentka a členovia vlády mali prestať označovať Rusko za nášho nepriateľa či ohrozenie. Také označenia by mali zmiznúť z oficiálnych dokumentov ako je Bezpečnostná stratégia. Ak Rusko ešte nevrátilo svojich diplomatov na miesta troch diplomatov, ktorých Slovensko vykázalo ako prejav solidarity s Českom, Slovensko by nemalo klásť prekážky pre ich návrat, prípadne vyslanie ďalších diplomatov. Slovensko by sa v žiadnom prípade nemalo zúčastniť na stupňovaní napätia okolo ruských hraníc, nemalo by tam posielať svojich vojakov pod rúškom cvičenia.V odpovedi Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa uvádza, že slovenská strana je pripravená pokračovať vo vzájomne prospešných a konštruktívnych kontaktoch s Ruskom, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je otvorený dialóg o rôznych uhloch pohľadu na niektoré medzinárodné otázky. Mohli by ste tieto slová, túto odpoveď, preložiť z diplomatického jazyka do bežného? Čo to má znamenať? Vytvorenie nejakej komisie pre zložité otázky? Ale budú to len prázdne reči...Slovensko je členom EÚ a NATO a v súčasnosti nemá inú geopolitickú možnosť. Z toho vyplývajú niektoré dôsledky. Nemôže napríklad uznať Krym ako súčasť Ruskej federácie. Na druhej strane neuznalo odtrhnutie Kosova od Srbska. Takéto rozdiely medzi slovenským a ruským stanoviskom v niektorých otázkach budú existovať, ale netreba ich dramatizovať. Netreba vytvárať žiadnu komisiu, aj tak by existujúce rozdiely nedokázala vyriešiť. Keď obe strany na niektorý rozdiel narazia, potom v „otvorenom dialógu si odôvodnia svoj uhol pohľadu“.Normalizácia vzťahov medzi Ruskom a Slovenskom, keď sa to stane, by mohla dôjsť na pozadí českej revízie vzťahov s Ruskom a Čínou (program päťkoalície). V Česku sa tomu dnes hovorí návrat k „diplomacii Václava Havla“. Ak sa Slovensko zblíži s „nedemokratickým“, ako sa nová česká vláda domnieva, Ruskom, nebude to znamenať, že svoju zahraničnú politiku buduje nie podľa odkazu bývalého prezidenta Československa, ale samostatne?Václav Havel nemá na Slovensku veľkú autoritu. Obvinenie, že svoju zahraničnú politiku nebudujeme podľa odkazu bývalého prezidenta ČSR by vyvolalo na Slovensku úsmev. Zverejnené zámery budúcej českej vlády vo vzťahu k Rusku sú tragédiou Českej republiky. O koho chce Česká republika všeobecne oprieť svoju politiku? S Ruskom má zlé vzťahy a ešte ich chce zhoršiť. USA svoju angažovanosť v Európe oslabujú a prenášajú do iných končín sveta. Ich moc všeobecne klesá. O Nemecko? Po vojne vyviezli asi tri milióny Nemcov za drastických podmienok. Zrušia Benešove dekrety? Česká zahraničná politika je stále viac iracionálna. Pre slovenskú zahraničnú politiku už doteraz nebola česká zahraničná politika vodítkom a bude stále menej.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210624/carnogursky-nazval-rusko-oporou-mezinarodniho-prava-a-miru-14938780.html

slovensko

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Jana Petrova

Jana Petrova

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Jana Petrova

slovensko, vladimir putin, rusko, ján čarnogurský