Další návštěva u Zemana. Langšádlová s prezidentem mluvila o základním i aplikovaném výzkumu

Další návštěva u Zemana. Langšádlová s prezidentem mluvila o základním i aplikovaném výzkumu

Další kandidátkou na ministra nové vlády je Helena Langšádlová, která by měla obsadit post ministryně pro vědu a výzkum. S prezidentem Zemanem mluvila o... 06.12.2021, Sputnik Česká republika

Kandidátka Langšádlová po jednání se Zemanem novinářům řekla, že jedním z kroků by podle ní mělo být udržení rozpočtu pro vědu a výzkum.Langšádlová chce dále posílit financování vědy a výzkumu, k tomu by mohly pomoci například komunitární zdroje. Také chce hledat nástroje, jak do tohoto oboru přilákat soukromý kapitál. V této souvislosti se chce inspirovat například v Izraeli.Jednání Kupky se ZemanemMartin Kupka je kandidátem na post ministra dopravy. Po jednání s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech uvedl, že každý rok by chtěl otevírat 40 kilometrů nových dálnic. Také akcentoval přípravu výstavby vysokorychlostních železnic.Kandidát na ministra dopravy Martin Kupka dnes prezidentovi představil své plány. Koaliční smlouva v oblasti dopravy řadí na první místo přípravu stavby vysokorychlostních tratí, dále jsou na programu dostavby dálnic, především D1, D35 a Pražského okruhu.Zmínil, že z dálnic jde kromě 35 a Pražského okruhu také o jihočeskou D3 nebo D52, která má být součástí spojení Brno-Vídeň. „Představil jsem svůj pohled, co je reálně možné zvládnout a co chci posunout dopředu, pokud budu jmenován ministrem dopravy,“ dodal Kupka.Kupka by každý rok chtěl otevírat desítky kilometrů nových dálnic. Kandidát na ministra již dříve uvedl, že otevírání jednotek kilometrů by bylo chybou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

