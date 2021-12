Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že migranty nelze z Polska odesílat zpět do Běloruska

https://cz.sputniknews.com/20211206/evropsky-soud-pro-lidska-prava-rozhodl-ze-migranty-nelze-z-polska-odesilat-zpet-do-beloruska--16766647.html

Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že migranty, kteří se nacházejí na území Polska, nelze vrátit zpět do Běloruska, uvádí se v rozhodnutí instituce. 06.12.2021, Sputnik Česká republika

V období od 20. srpna do 3. prosince 2021 Evropský soud pro lidská práva posoudil celkově přibližně 47 žádostí o použití bezpečnostních opatření na polsko-běloruské hranici. Žádosti podalo 198 žadatelů. Přičemž 44 požadavků bylo proti Polsku, ostatní proti Litvě a Lotyšsku.„Ve většině žádostí, kde žadatelé tvrdili, že se nacházejí v Polsku a prosili je, aby nebyli odesílání zpět do Běloruska, se soud řídil pravidlem 39 a rozhodl, že žadatelé by neměli být odesláni z Polska za podmínky, že se opravdu nacházejí na území Polska,“ uvádí se v rozhodnutí.V řadě případů Evropský soud pro lidská práva apeloval na vlády, aby zajistily migrantům jídlo, vodu, oblečení a zdravotní péčí. A pokud je to možné, aby jim poskytly dočasný azyl.Putin zhodnotil aktivitu BěloruskaK situaci na bělorusko-polské hranici se včera vyjádřil ruský prezident Vladimir Putin. Ruský prezident uvedl, že běloruské úřady dělají všechno, co od nich závisí v situaci s migranty na hranici, včetně přesvědčování vrátit se zpět do vlasti. Poukázal na to, že Poláci přidávají herbicidy do vody, kterou polévají migranty.„Ale je zapotřebí odpovídajícím způsobem sledovat, co se děje na hranici, a co dělají úřady sousedního státu, v tomto případě Polské republiky. Vždyť nelze lidi polévat vodou a do této vody přidávat herbicidy a pesticidy s tím, aby vznikly u těchto migrantů popáleniny a další těžké následky, včetně žen a malých dětí,“ řekl Putin.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

