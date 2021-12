Hromadný odchod policistů kvůli očkování? V USA také hrozili, ale hlásilo se nakonec pár lidí. Názor

https://cz.sputniknews.com/20211206/hromadny-odchod-policistu-kvuli-ockovani-v-usa-take-hrozili-ale-hlasilo-se-nakonec-par-lidi-nazor-16763014.html

Vláda dnes schválila povinné očkování pro příslušníky vybraných profesí. Kromě policistů to od března 2022 nařídí hasičům, vězeňské službě a dobrovolným... 06.12.2021, Sputnik Česká republika

Obavu o odchod téměř čtvrtiny policistů ze služby v případě přijetí tohoto nařízení vyslovil policejní prezident Jan Švejdar. Dle něho je nutné diskutovat a vyjasnit si následky, které by to pro zástupce bezpečnostních složek v praxi mohlo mít. Ke konci listopadu dle slov Švejdara alespoň první dávkou bylo naočkováno téměř 82 % policistů.K vybraným povoláním patří také zdravotníci, záchranáři a hasiči, ale také studenti zdravotnických škol a těch, kdo se připravují na práci v sociálních službách. Informoval o tom ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch 3. prosince. Vyhláška o povinném očkování od března příštího roku byla odeslána na legislativní úřad vlády. Tato povinnost by měla platit i pro osoby nad 60 let, s čímž nesouhlasí někteří zástupci budoucí vlády a vakcinologická společnost.I když očkování je stále nepovinné, od 20. listopadu 2021 Ministerstvo zdravotnictví mimořádnou vyhláškou nařídilo zaměstnavatelům povinnost zjišťovat, zda zaměstnanci jsou očkovaní. Tato data se mají pak uchovávat jako zvláštní kategorie osobních údajů. Dle Úřadu pro ochranu osobních údajů je cílem tohoto kroku na neočkované uvalit povinnost testovat se.Jak vnímáte probíhající diskuze o nutnosti tohoto kroku?Zdeněk Drexler: Diskuze je legitimní prostředek k rozhovorům několika stran o daném tématu, v tomto případě k povinnému očkování. Cílem diskuze není rozhodnutí, ale pečlivé rozebrání tématu ze všech stran, sesbírání argumentů a příprava prostředí pro případné rozhodnutí. Věříme, že v rámci takové diskuze bude přihlédnuto k postojům zástupců bezpečnostních sborů.Podle slov policejního prezidenta Jan Švejdara by toto opatření mohlo znamenat pro Policii ČR ztrátu až 10 000 lidí, kteří dosud odmítají očkování proti viru. Dle dostupných údajů se jedná o čtvrtinu příslušníků policie. Proč se podle Vás jedná o natolik značné číslo?Pan policejní prezident Švejdar řekl, že by se mohlo jednat „až o ...“. Z praxe je nám známo, že mnoho příslušníků s povinným očkováním nesouhlasí. Nicméně je třeba připomenout, že ne každý si může dovolit bez dlouhodobější přípravy odejít ze služebního poměru. U mnohých převáží materiální potřeby - péče o děti, hypotéky nebo jiné potřeby podmíněné financemi. Z uvedených důvodů nakonec zůstanou. V USA hrozilo několik tisíc policistů tím samým a nakonec odešlo 34 policistů.Dle náčelníka generálního štábu Armády ČR Aleše Opaty problém s povinným očkováním vojáků proti covidu-19 nevidí. Již nyní je naočkováno 85 % vojáků. Před jistou dobou se v armádě očkovalo proti prasečí chřipce. Existují podle Vás zásadní rozdíly mezi podmínkami a nároky vůči vojákům a policistům?Rozdíly v Armádě ČR a Policii ČR samozřejmě jsou - jedná se o dvě různé složky, pod dvěma různými ministerstvy a se dvěma různými zákony o služebním poměru.Dá se najít přijatelný kompromis pro pracovníky policie, kteří z osobních důvodů nejsou ochotní očkování proti covidu podstoupit?Kompromis není úplně vhodné řešení. Protože v tom případě se dostaneme do situace, kdy máme polovinu toho, co jsme chtěli a polovinu toho, co jsme nechtěli. Vhodnější variantou je řešení přijatelné pro všechny.V čem se změnila pracovní situace pro policisty během tohoto roku a trvající pandemické situace?Práce policistů, ale i hasičů a strážníků je náročnější. Musejí plnit úkoly, které před pandemií plnit nemuseli. Věřím však, že naše bezpečnostní sbory jsou právem profesionální a s nastalou situací si poradí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

