https://cz.sputniknews.com/20211206/idealni-bourka-evrope-byla-predpovezena-spicka-energeticke-krize-16756116.html

Ideální bouřka. Evropě byla předpovězena špička energetické krize

Ideální bouřka. Evropě byla předpovězena špička energetické krize

Ceny plynu v Evropě klesly téměř na dvojnásobek od špičkových ukazatelů v říjnu. Ale to horší ještě může přijít. Zásob v nádržích je minimum, zima již nastala... 06.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-06T09:19+0100

2021-12-06T09:19+0100

2021-12-06T09:19+0100

názory

rusko

plyn

evropa

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/104/52/1045289_0:41:3067:1766_1920x0_80_0_0_b92a9a868c24128855a69aa5681f6a9b.jpg

Ticho před bouříEvropský plynový trh se otřásal celý podzim. V říjnu překročily spotové ceny historický rekord a těsně se přiblížily k ukazateli 2 tisíce dolarů za tisíc kubíků. Souviselo to s malými zásobami plynu v podzemních nádržích, omezenou nabídkou hlavních dodavatelů, a velkou poptávkou po zkapalněném zemním plynu v Asii.Cena pak klesla, a v listopadu se stabilizovala na úrovni pod tisíc dolarů (ale čtyřikrát víc než na začátku roku). Rozruch se trochu zmírnil, poněvadž Gazprom zahájil přečerpání paliva do evropských podzemních nádrží.Najednou ale přišla zpráva o pozastavení certifikace Nord Streamu 2, což znamená, že se termín spuštění plynovodu znovu odkládá, a že v zimě s ním počítat nemůžeme.Bude zimaEvropa není určitě připravena na chlad. Podle údajů Gas Infrastructure Europe mají aktivního plynu v nádržích o 23,4 % (o 20,8 miliardy kubíků) méně než loni. Zima ale má být krutá. Takže deficit elektřiny, plynu, a tedy prudký růst cen, jsou nevyhnutelné. Především zdraží samozřejmě modré palivo. Hlavní investiční ředitel Saxo Bank Steen Jakobsen předpověděl, že Evropa zažije energetickou krizi, jaká nebyla od roku 1973. Týká se to také ropy. „Nedivil bych se ani ceně přes 100 dolarů za barel již v prvním čtvrtletí,“ poznamenal ekonom.Jakobsen promluvil o ideální bouřce. „Co bude s cenami dál? Jistě se zvýší,“ upřesnil. V Gazpromu také nepovažují situaci za stabilní.„Nicméně, s ohledem na faktor podzemních nádrží, a příchod topné sezóny v Evropě a Asii, nepředpokládají ceny forwardových smluv o nákupu plynu v nejbližších měsících značné snížení, řekl šéf oddělení plynového holdingu Alexandr Ivannikov.Zatím jenom zkouškaZdražení zdrojů energie zasáhlo průmysl a odběratele ještě před příchodem zimy. Ve Velké Británii omezila řada podniků výrobu a obrátila se o pomoc na stát.Ve Francii mají nejvyšší sazby elektřiny od roku 2012. Jaderná energetika neuspokojuje potřeby. Jaderné elektrárny nedokážou zvládnout situaci, protože pandemie zadržela technickou údržbu některých reaktorů. Uhelné elektrárny vláda zavřela. Minulou zimu vyzvala domácnosti k snížení spotřeby elektřiny ve špičkových hodinách. Teď očekávají pokles napětí v síti a dvouhodinové výpadky.Přičemž, jak píše Bloomberg, je to pouhá předzvěst toho, co se může stát podle toho, jak bude klesat teplota. Není vyloučen vznik nesvárů mezi státy kvůli opatřením na ochranu dodávek. Obyčejným spotřebitelům hrozí plánované vějířové výpadky proudu.Evropu také znervózňuje skutečnost, že ruská společnost dodává i nadále přesně tolik plynu, kolik stanoví smlouvy. Proto nezbývá energetickému odvětví nic jiného, než počítat se snížením poptávky, míní Fabian Rønningen, analytik Rystad Energy. Oleje do ohně přilévá také kmen omikron. Zvedá se další vlna covidu.Energetická blokádaSituace se může natolik vyhrotit, že některé země, především bohaté, začnou brát zdroje energie jiným.Analytici Bloombergu vylíčili předtím dva pravděpodobné scénáře vývoje událostí. Když bude nedostatek sílit, mohou evropské vlády omezit prodej zemního plynu a elektřiny jiným regionům. Jiná, méně extrémní varianta, spočívá v tom, že plyn a elektřinu přeorientují z chudých zemí do bohatých, jako třeba Německo.„Když bude tuhá zima, začnou v Evropě následující řeči: Mám plyn a hodlám podniknout mimořádná opatření, zakázat na dva týdny export,“ předpovídá Marco Alvera, generální ředitel italské energetické infrastrukturní společnosti Snam SpA.Zatím podobná prohlášení učiněna nebyla, avšak první náznaky jsou. V říjnu varoval například srbský prezident Aleksandar Vučič před eventuálním pozastavení exportu elektřiny, aby „lidé měli doma teplo“. Francie zase pohrozila omezením dodávky na britské Normandské ostrovy kvůli sporu o zónách rybolovu.Blokovat export nedovolují principy energetické solidarity. Může to dostat země EU do svízelné situace. Jiná věc je, že v situaci energetické krize jsou spory nevyhnutelné. Brzy se zjistí, kdo z Evropanů je připraven na tvrdá opatření, aby nepřišel o světlo a teplo.Moskva dala na srozuměnou, že pomůže Evropě, že zvýší přečerpání plynu za účelem stabilizace trhu. Avšak jaké množství plynu dodá Rusko v prosinci, není zatím jasné. Spuštění Nord Streamu 2 by umožnilo překonat energetickou krizi. Avšak Německo, největší energetický a surovinový dovozce, má zřejmě za to, že letos v zimě nebude Evropa až tak moc potřebovat plyn.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211204/v-belorusku-spocitali-ztraty-ze-sankci-cena-ruskeho-plynu-poskytuje-minsku-konkurencni-vyhodu-16744753.html

https://cz.sputniknews.com/20211112/rusko-je-dobry-partner-slovenska-rysuji-se-nove-zajimave-projekty-v-oblasti-vodikove-energetiky-16487538.html

https://cz.sputniknews.com/20211204/v-polsku-vyzvali-evropskou-komisi-aby-zahajila-vysetrovani-vuci-gazpromu-16737236.html

rusko

evropa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Natalja Dembinskaja

Natalja Dembinskaja

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Natalja Dembinskaja

rusko, plyn, evropa, nord stream 2