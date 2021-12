https://cz.sputniknews.com/20211206/jake-nas-ceka-pocasi-v-tomto-tydnu-noci-budou-mrazive-pres-den-bude-kolem-nuly-16755866.html

Jaké nás čeká počasí v tomto týdnu? Noci budou mrazivé, přes den bude kolem nuly

Jaké nás čeká počasí v tomto týdnu? Noci budou mrazivé, přes den bude kolem nuly

V příštích dnech nás podle meteorologů čeká pořádně mrazivé počasí. Přes den se budou nejvyšší denní teploty pohybovat od 3 do -2 stupňů, v noci pak teplota...

Meteorologové varují, že roztátý sníh přes den může v noci tvořit náledí a námrazu. Co se týče výhledu týdenního počasí, bude většinou oblačno až zataženo s občasným sněžením. Lehké oteplení má přijít na konci týdne.V nížinách při denních teplotách bude sníh tát, proto meteorologové varují před náledím a námrazami, které se vytvoří při poklesu nočních teplot pod nulu. Na konci týdne se oteplí a s tím přijdou i dešťové nebo smíšené srážky.Výhled počasíDnes bude zataženo až oblačno, ojediněle, během dne místy se sněhovými přeháňkami nebo občasným sněžením. Na východním území země a na horách na severu bude sněžení četnější. Nejvyšší teploty se budou v pondělí pohybovat od -1 do +3 °C, v 1 000 metrech na horách budou teploty ještě nižší, kolem -5 °C. Vát bude mírný severozápadní vítr 2 až 6 m/s, v západní polovině Čech vítr slabý do 4 m/s.V noci na úterý se očekává oblačná až zatažená obloha, jen ojediněle bude polojasno. Ojediněle se vyskytnou sněhové přeháňky, které budou na horách zpočátku četnější. V noci klesnou teploty k -1 až -5 °C, při zmenšené oblačnosti a sněhové pokrývce k -8 °C. Vítr povane slabý severozápadní až severní, v Čechách proměnlivý vítr do 4 m/s.V úterý bude přes den oblačno až zataženo, místy přechodně až polojasno. Sněhové přeháňky se objeví jen ojediněle a během dne na západě a jihozápadě Čech místy slabé občasné sněžení. Přes den se teploty vyšplhají k -2 až +2 °C.Ve středu bude oblačná až zatažená obloha, ojediněle, na západě později místy se slabým sněžením. Na východě se oblačnost může protrhat místy až na polojasno a ojediněle se vyskytnou mrznoucí mlhy. V noci teploty klesnou na -2 až -6 °C, při zmenšené oblačnosti a sněhové pokrývce až na -10 °C. Meteorologové upozorňují, že v noci a ráno se bude ojediněle tvořit náledí nebo zmrazky. Nejvyšší denní teploty vystoupají na -2 až +2 °C. Vát bude slabý, během dne postupně mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 m/s, na Českomoravské vrchovině a jižní Moravě místy s nárazy kolem 15 m/s.Ani ve čtvrtek nebude počasí lepší, bude zataženo až oblačno, místy, na Moravě a ve Slezsku postupně na většině území se sněžením, pod 400 metrů se přechodně vyskytnou i srážky smíšené. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi -1 až -5 °C, na severovýchodě až -7 °C. Stejně jako ve středu se noci a ráno bude ojediněle tvořit náledí nebo zmrazky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na -1 až +3 °C.Poslední pracovní den přinese zataženou až oblačnou oblohu, místy přechodně i polojasno. Místy se vyskytnou sněhové přeháňky nebo sněžení, které bude zpočátku na východě četnější. Pod 400 metrů se čekají přechodně i srážky smíšené. Nejnižší noční teploty klesnou na -1 až -5 °C, při přechodně zmenšené oblačnosti a sněhové pokrývce bude kolem -8 °C. V noci a ráno se pak bude ojediněle tvořit náledí nebo zmrazky. Nejvyšší denní teploty vystoupají -1 až +3 °C. Vát bude slabý proměnlivý nebo jižní vítr 1 až 4 m/s.A jaké bude počasí o víkendu? Příliš mnoho sluníčka nepřinese ani ten. Čeká nás totiž zataženo až oblačno, místy přechodně i polojasno. Místy bude sněžit nebo budou sněhové přeháňky. Zpočátku v nižších, postupně i ve vyšších polohách budou srážky dešťové nebo ojediněle i mrznoucí. Nejnižší noční teploty budou kolem -1 až -6 °C, o víkendu při přechodně zmenšené oblačnosti a sněhové pokrývce bude okolo -8 °C. Přes den se teploty vyšplhají na -2 až +3 °C, v závěru v Čechách místy až 6 °C.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

