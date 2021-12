https://cz.sputniknews.com/20211206/kvitova-ukazala-sve-dlouhe-nohy-jak-si-sportovkyne-uziva-v-dubaji-ohromilo-jeji-fanousky-16753244.html

Kvitová ukázala své dlouhé nohy. Jak si sportovkyně užívá v Dubaji, ohromilo její fanoušky

Tenistka Petra Kvitová svým fanouškům poslala slunečný pozdrav z Dubaje. Vzhledem k tomu, že v Českou republiku v těchto dnech zasypal sníh, může to být pro... 06.12.2021, Sputnik Česká republika

Kvitová se na sociální síti pochlubila, že tráví momentálně čas v Dubaji. Na nové fotce pózuje, jak sedí ve zlatém kočáře, přičemž vynikly její dlouhé vysportované nohy. Náležité pochvaly jí zanechali pod fotkou i její příznivci.„Přeji všechno nejlepší a klidný život a samé úspěšné sportovní výkony, jestli to jde vám přát,“ zněla další reakce. Někteří pak trošku sarkasticky poznamenali, že se Petra příliš nepřipravuje na další sezonu. „Pěkná příprava na příští sezónu.“Na další fotce, kterou publikovala, si zase užívá sluníčko v bazénu. I v tomto případě jí její fanoušci psali pochvalné komentáře a mnoho z nich přidalo i nejrůznější emotikony.Před nějakou dobou Petra přiznala, že místo po jejím boku patří Jiřímu Vaňkovi, který je její kouč. Nutno podotknout, že jisté spekulace o tom, že Kvitová s Vaňkem chodí, proběhly médii již v minulém roce v červnu. Tehdy totiž Blesk publikoval snímky, jak Vaněk přespává u své svěřenkyně. V té době byl ale Vaněk po osmnáctiletém vztahu v rozvodovém řízení s manželkou Markétou, která je matkou jejich dvou dospívajících synů.Dnes je však situace již jiná. Kvitová v rozhovoru prozradila, že je již zadaná. Na otázku, zda platí, že je bez partnera, odpověděla, že „neplatí“. A na dotaz, o koho se jedná, prozradila, že jde o jejího trenéra Jiřího Vaňka. I přesto však nadále odmítá, že by v minulém roce byli něco víc než kamarádi a on její trenér. „Někdy se to tak prostě vyvine. Tak dlouho nás všichni dávali dohromady, tak dlouho se nás všichni ptali, až se z nás stal pár.“ Podle jejích slov si to oba uvědomili na turnaji v Římě.Petra KvitováPetra Kvitová je česká tenistka, která do profesionálního tenisu vstoupila v roce 2006. Na okruhu WTA vyhrála osmadvacet turnajů ve dvouhře žen. V rámci okruhu ITF zvítězila na sedmi singlových událostech.Na nejvyšší grandslamové úrovni získala dva tituly. V roce 2011 zvítězila na Turnaji mistryň a Ženská tenisová asociace ji na konci sezóny vyhlásila hráčkou roku, Mezinárodní tenisová federace pak mistryní světa ve dvouhře. Na žebříčku WTA byla nejvýše klasifikována dne 31. října 2011 na 2. místě ve dvouhře a v únoru 2011 na 196. místě ve čtyřhře.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

