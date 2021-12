https://cz.sputniknews.com/20211206/lod-s-66-tisici-tunami-uhli-priplula-z-usa-na-ukrajinu-16758009.html

Loď s 66 tisíci tunami uhlí připlula z USA na Ukrajinu

Druhá ze sedmi lodí Panamax dopravila z USA na Ukrajinu 66 tisíc tun uhlí pro tepelné elektrárny, informovala v neděli tisková služba společnosti DTEK Energo. 06.12.2021, Sputnik Česká republika

První loď s uhlím z USA objednaná skupinou DTEK pro potřeby společnosti Centrenergo dopravila na Ukrajinu v listopadu 60,5 tisíce tun uhlí.„Na Ukrajinu připlula druhá loď třídy Panamax s americkým uhlím. Dodávky se konají v rámci smluv společnosti DTEK s mezinárodními dodavateli o importu na Ukrajinu 7 nákladů uhlí z USA a Kolumbie. Celkový objem druhé dodávky činí 66 tisíc tun. Dnes zakotvila loď v 20. přístavišti přístavu TIS,“ praví se v zprávě na portálu společnosti. Dále se praví, že v nejbližších dnech přijde tato zásilka do ukrajinských tepelných elektráren, a umožní zabezpečit stabilitu ukrajinského energetického systému v špičkových obdobích.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předtím prohlásil, že k deficitu uhlí v zemi nedojde, že očekávají sedm lodí.Předseda výboru Nejvyšší rady pro energetiku a bytové hospodářství Andrej Gerus koncem října prohlásil, že Rusko zruší od 1. listopadu dodávky energetického uhlí pro ukrajinské tepelné elektrárny. Upřesnil přitom, že se toto rozhodnutí netýká koksovatelného uhlí, ale jenom uhlí používaného pro potřeby energetiky. Tuto informaci potvrdilo Sputniku ruské ministerstvo ekonomického rozvoje, které sdělilo, že zrušení dodávek Ukrajině energetického uhlí souvisí s rostoucí poptávkou v RF, přičemž ruské společnosti budou pokračovat v listopadu v dodávkách jiných druhů uhlí.Ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko koncem září řekl, že Ukrajina zaostává za vytčenými plány nahromadění uhlí pro topnou sezónu, a že hodlá zvýšit vlastní těžbu a dovoz. Premiér Denis Šmyhal v polovině října ujistil, že Ukrajina je plně připravena na topnou sezónu v podmínkách energetické krize v Evropě, a že celá země bude mít v zimě teplo.Účast DLR je vyloučenaNeexistují předpoklady, že se Kyjev může obrátit na DLR se žádostí o prodej uhlí, avšak republika by na to ani nepřistoupila, protože obchodní zájmy nemohou dominovat nad morálními, řekl lídr DLR Denis Pušilin.„Za prvé se neobrátí. Nevidím žádné předpoklady, aby radikálové dovolili dnešní vládě, která závisí na radikálních živlech, tuto možnost, aby ukrajinská vláda nás o to požádala. Za druhé, pokud jde o naši stranu, …. konflikt je v takovém stadiu, že by naši vojáci nepochopili naše kroky, kdybychom teď zahájili dodávky uhlí na ukrajinské území. Ukrajina na nás střílí, ničí nás, copak musíme jim dávat uhlí, aby zabezpečili své továrny, v kterých vyrábějí střely?“ řekl Pušilin novinářům.Dodal, že nevidí podobnou perspektivu ani z jedné, ani z druhé strany. „Je to asi případ, když obchodní zájmy nemohou dominovat nad zájmy morálními, z naší strany,“ řekl na závěr lídr DLR.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

