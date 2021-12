https://cz.sputniknews.com/20211206/media-uvedla-ktera-ruska-zbran-je-schopna-znicit-americka-mesta-16761144.html

Média uvedla, která ruská zbraň je schopná zničit americká města

Média uvedla, která ruská zbraň je schopná zničit americká města

Vyhlídka na sériovou výrobu raketového systému Cirkon by Spojené stát dostala do slepé uličky uprostřed rostoucího napětí ve vztazích mezi Ruskem a západními... 06.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-06T22:33+0100

2021-12-06T22:33+0100

2021-12-06T22:33+0100

svět

rusko

zbraně

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/16761259_0:0:1290:727_1920x0_80_0_0_c5e9878be3d3d4820de83687d81b3815.jpg

Podle autorů článku „Cirkon nic nezastaví“ bude schopen „snadno vymazat americká města z povrchu zemského“. Současně se v článku uvádí, že americké neúspěchy v obnovených závodech ve zbrojení vedou mimo jiné k napjatým diplomatickým vztahům.„Západ a NATO se stále snaží nějakým způsobem reagovat, i když zatím tyto reakce připomínají pokusy o válku myší se slonem nebo myší s kočkou. Snaží se zavádět sankce, zadržovat ruské lodě, tankery a letadla a přistupovat k opatření, které už bylo vyzkoušeno v předchozích volebních kampaních v USA - vyhoštění ruských diplomatů,“ píše se v článku.Cirkon je první hypersonická řízená střela na světě schopná dlouhého aerodynamického letu s manévrováním v atmosféře pomocí vlastního tahu motoru. Dosahuje maximální rychlosti M9 (devítinásobek rychlosti zvuku, přes deset tisíc kilometrů za hodinu) a maximálního dostřelu tisíc kilometrů. Cirkony se mají používat na hladinových lodích a ponorkách, a to jak na perspektivních, tak na rozestavěných.Bezmocné americké letadlové loděAmerické letadlové lodě mají zranitelné místo, které je činí bezmocnými proti ruským a čínským raketám. V článku pro The Wall Street Journal o tom píše kapitán amerického vojenského námořnictva ve výslužbě Jerry Hendrix.Autor upozorňuje na to, že současné kapacity amerických bojových lodí jim nedovolí zasadit údery na pobřežní cíle v případě jejich obrany. Aby USA mohly konkurovat Číně a Rusku, potřebují zvýšit dolet, míní kapitán.„Čína a Rusko mají dnes účinné bojové prostředky, jež značně komplikují, nebo vůbec vylučují možnost přístupu letadlových útvarů k cílům na souši,“ přiznává Hendrix. Nedokážou se přiblížit k pobřeží na vzdálenost menší 1 800 km, což ho činí nepřístupným pro stíhací letouny F/A-18.Hendrix má za to, že když se v nejbližší době neobjeví na palubách letadlových lodí pilotované nebo bezpilotní letouny o velkém doletu, nedokážou americké oddíly letadlových lodí vyvinout značný vliv na zdržování Ruska a Číny.Americký portál Defense One poznamenal, že ruská armáda je v nejlepší kondici za poslední desetiletí, a že prohloubení strategické koordinace Moskvy a Pekingu podkopává převahu Washingtonu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211205/u-krymskeho-pobrezi-byl-zpozorovan-americky-pruzkumny-letoun-16748363.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, zbraně