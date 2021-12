https://cz.sputniknews.com/20211206/ministr-obrany-sr-nad-zahral-na-rusofobskou-strunu-rusove-napadnou-koho-chteji-a-kdy-se-jim-to-hodi-16757854.html

Ministr obrany SR Naď zahrál na rusofobskou strunu: Rusové napadnou koho chtějí a kdy se jim to hodí

Ministr obrany SR Naď zahrál na rusofobskou strunu: Rusové napadnou koho chtějí a kdy se jim to hodí

Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď informoval, že slovenští vojáci dorazili s houfnicemi Zuzana 2 do Lotyšska. Pod příspěvkem, ke kterému připojil i fotku... 06.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-06T12:24+0100

2021-12-06T12:24+0100

2021-12-06T12:24+0100

slovensko

rusko

slovensko

obrana

ministr

jaroslav naď

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1169/27/11692733_0:679:1537:1543_1920x0_80_0_0_425eace89be3ebaca9185affa7895d69.jpg

Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď informoval, že slovenští vojáci dorazili s houfnicemi Zuzana 2 do Lotyšska. Pod příspěvkem, ke kterému připojil i fotku, se rozhořela debata, přičemž některé komentáře neunikly ani Naďovi. A několik reakcí se týkalo i Ruska.Naď zveřejnil příspěvek na sociální síti Facebook. „Naši vojáci se Zuzanami 2 šťastně dorazili do Lotyšska. Po více než 1300 km před pár minutami dorazili michalovští dělostřelci do lotyšského Adaži, kde střídají své kolegy. Ať se vám daří, buďte zdraví. Při této příležitosti přivítal naše profesionály pplk. John Benson, kanadský velitel battle group,“ napsal.Poděkoval všem vojákům, kteří se vracejí domů. Děkuje jim za působení ve prospěch míru a stability.Pod příspěvkem se rozhořela debata, přičemž na některé z názorů reagoval i samotný Naď. „Bratr proti bratrovi povstane? Co to je za nesmysl?“ ptal se jeden z uživatelů.Uživatel se jménem Bernolakovo Orchidea se následně zeptal, kdy Rusové napadli Československo. „1968 a zůstali do 1991. 23 let okupace. Jednoduše slovanští bratři jako lusk,“ zareagoval Naď.A jaké další reakce lidé psali? „A žes Němce nezmínil a Američany… ti koho všechno napadli, rychle jsi zapomněl,“ vzkázal mu jeden z uživatelů. I další se přidávali v podobném duchu: „Ne náhodou Němci napadli Československo? Polsko? Zapomněl jste? Haha, trapas,“ zaznělo.„Rusové napadli, to může ministr něco takového říct. To jako kdybys řekl, že hlavní město Slovenska je stále Praha,“ napsal další sledující.„To nebyli jen Rusové, byli to H, PL, v 68 a bylo to na pozvání vlády, já si to pamatuji, vy určitě ne,“ zmínil svůj pohled na věc další uživatel.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211205/ruske-ministerstvo-zahranici-se-vyjadrilo-k-incidentu-s-letadlem-nato-nad-cernym-morem-16749928.html

rusko

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, slovensko, obrana, ministr, jaroslav naď