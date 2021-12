https://cz.sputniknews.com/20211206/ministr-zdravotnictvi-sr-chce-prodlouzit-lockdown-ockovani-tam-budou-mit-od-17-prosince-vyhody-16761741.html

Ministr zdravotnictví SR chce prodloužit lockdown. Očkovaní tam budou mít od 17. prosince výhody

Ministr zdravotnictví SR chce prodloužit lockdown. Očkovaní tam budou mít od 17. prosince výhody

Slovenský ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský na pondělním briefingu potvrdil, že jde na vládu s požadavkem na prodloužení platných protipandemických... 06.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-06T16:33+0100

2021-12-06T16:33+0100

2021-12-06T16:33+0100

slovensko

nemoc

vláda

opatření

koronavirus

vláda slovenské republiky

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1c/12977971_0:299:3073:2027_1920x0_80_0_0_114f8eacacacbf119d92ddc974c185c4.jpg

Ministerstvo zdravotnictví připravilo společně s odborníky návrh, podle něhož by se mělo další období, pokud jde o pandemická opatření, rozčlenit do tří fází.V první fázi, do 16. 12., by měl lockdown trvat v takové podobě, jak se realizuje nyní. Opatření by se měla přísněji kontrolovat, ale zpřísňovat se nebudou. Lidé by měli omezit návštěvy, esenciální obchody budou fungovat tak jako doposud.Ve druhé fázi, od 17. 12. do 24., by se měly otevřít všechny obchody pro očkované i pro ty, co překonali covid. Fungovat budou také provozy péče o lidské tělo či bohoslužby a fitness. V režimu „základ“ budou nadále dostupné esenciální obchody. Domácí potřeby či obuv však již nebudou mezi těmito obchody zařazeny. V tomto termínu také navrhne, aby v rámci základního režimu fungovaly esenciální obchody do 22:00, přičemž na 25 čtverečních metrů by měla být jedna osoba.Od 25. 12. by se měly otevřít hotely, lyžařské vleky a fitness, a to pro očkované, pro ty, co nemoc překonali, ale i pro negativně otestované. Zavřené budou všechny obchody kromě těch esenciálních.„Nadále vyzýváme občany, aby se očkovali,“ zdůraznil Lengvarský s tím, že dostupná budou očkovací místa s registrací i bez ní. Ministr zároveň poděkoval zdravotníkům za jejich práci.Šéf parlamentu SR chce všechno otevřítPředseda slovenského parlamentu Boris Kollár se v diskusní relaci vysílané stanicí TA3 vyjádřil k dalšímu prodlužování lockdownu. Kromě toho Kollár bude souhlasit s prodloužením lockdownu o několik dní, a to kvůli tomu, aby se před Vánocemi mohla uvolnit opatření a otevřít obchody.K lockdownu se vyjádřil i místopředseda slovenského parlamentu Juraj Blanár (Směr-SD). Ten bude souhlasit s prodloužením lockdownu, pokud to doporučí odborníci. Souhlasil by také s uzavřením škol. Lockdown by měl být podle něj pro všechny, protože očkování můžou také šířit covid. S tímto názorem se ztotožňuje také Kollár.Kollár také lituje toho, že hnutí SaS vetovalo uzavření škol, protože je považuje za ohniště šíření nákazy. Kollár vystupuje proti povinnému očkování.„Nikdy nebudu hlasovat pro to, abychom zavedli jakékoliv povinné očkování,“ uvedl. Dodal, že je zapotřebí využít jiné možnosti, jak motivovat lidi k očkování. Návrh, aby důchodci dostávali 600 eur, nepovažuje za špatný. Zmiňme, že Směr-SD vystupuje proti tomu, aby byla finanční pomoc podmíněna očkováním. Směr chce proto navrhnout změnu a vyplácet peníze v hotovosti. Kollárova strana Jsme rodina je připravena o tom jednat.K pochybení podle předsedy parlamentu došlo v létě. Tehdy se mělo začít zachraňovat zdravotnictví a navyšovat kapacity. Sílu pandemie však nebyli schopni předvídat, odpovědnost proto nenese pouze ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský.V pořadu se hosté rovněž vyjádřili k návrhu zákona z dílny ministryně spravedlnosti Márie Kolíkové, která chce zavést nový trestný čin šíření nepravdivé informace. Kollár tento návrh označil za špionský zákon. Lidi podle něj nelze stíhat za jejich názory: „Je to konec demokracie, my si to nemůžeme dovolit, nebudeme pro to hlasovat,“ uvedl.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211205/predseda-slovenskeho-parlamentu-kollar-chce-pred-vanocemi-vsechno-otevrit-16751843.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nemoc, vláda, opatření, koronavirus, vláda slovenské republiky