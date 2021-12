Mírný pokles: Za neděli přibylo v zemi 6325 nových případů covidu, asi o 3000 méně než před týdnem

https://cz.sputniknews.com/20211206/mirny-pokles-za-nedeli-pribylo-v-zemi-6325-novych-pripadu-covidu--asi-o-3000-mene-nez-pred-tydnem-16755625.html

Za neděli v Česku laboratoře odhalily 6325 případů koronaviru, což je zhruba o 3000 méně než před týdnem. V nemocnicích je s covidem 6338 pacientů, z toho 1014... 06.12.2021, Sputnik Česká republika

Počty denních přírůstků v minulém týdnu klesly v mezitýdenním srovnání v pěti ze sedmi dnů. Během celého týdne odhalily laboratoře 114 302 nakažených, což je přibližně o 14 000 méně než o týden dříve. Také incidenční číslo bylo minulé pondělí vyšší než 1200. S covidem-19 bylo na začátku týdne v nemocnicích více než 7000 pacientů.Počet zemřelých je ale stále vysoký. Od minulého pondělka eviduje ministerstvo 707 úmrtí s covidem. O týden dříve jich bylo o 50 více. Nutno však podotknout, že údaje z posledních dnů většinou při dalších aktualizacích ještě rostou. Ve středu zemřelo s koronavirem 136 lidí, což byl zatím největší počet od začátku dubna. Celkově v Česku s koronavirem zemřelo 33 768 lidí.Laboratoře v neděli provedly zhruba 42 000 testů, jejich počet byl o 18 000 menší než před týdnem.Co se týče incidenčního čísla, pak v sedmi českých krajích zůstává vyšší než 1000. Nejhorší situace je ve Zlínském kraji, kde na 100 000 obyvatel připadá za uplynulých sedm dní 1366 nakažených. Na pomyslném druhém místě je Olomoucký kraj s incidencí 1321. Naopak relativně nejlépe na tom pořád je Karlovarský kraj, kde připadalo v posledním týdnu na 100 000 obyvatel 469 případů covidu.Další zpřísnění? Je možné, že před Vánoci nás bude čekat další zpřísnění protikoronavirových opatření. Ministerstvo zdravotnictví o tom totiž uvažuje. V diskusním pořadu Partie televize CNN Prima News se o tom zmínila náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková.Podle ní by se měla týkat počtu osob ve vnitřních prostorech, což by se dotklo především kulturních akcí.„Ve hře návrhy opatření jsou,“ uvedla Vašáková. Podle ní se debata nyní točí kolem omezení osob na hromadných akcích ve vnitřních prostorech. „Což samozřejmě bude určitě vadit řadě provozovatelů třeba kulturních akcí, nebo by vadilo,“ dodala.Ministerstvo však podle ní „nepočítá s žádnými plošnými lockdowny“. „Víme, že v době nejtvrdšího lockdownu v těch minulých vlnách byly v Praze diskotéky s tím, že se to zavřelo, zaslepila se okna,“ řekla náměstkyně.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

