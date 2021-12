https://cz.sputniknews.com/20211206/nato-neuznava-cervene-cary-sdelil-peskov--16767177.html

NATO neuznává červené čáry, sdělil Peskov

NATO projevuje extrémně agresivní postoj a neuznává červené čáry, Rusku se to nelíbí a Moskva má strach o vlastní zájmy, sdělil mluvčí prezidenta RF Dmitrij... 06.12.2021, Sputnik Česká republika

„Všichni mluví o tom, že neuznávájí žádné červené linie – za prvé. Mluví o tom, že NATO bude dělat všechno, co bude chtít – za druhé. Na jákémkoliv území – za třetí. A to všechno proto, aby zastavili Ruskou federaci – za čtvrté. Toto se nám nelíbí. Chováme se tak, abychom si chránili své vlastní zájmy,“ doplnil Peskov.Biden odmítá přiznat červené čáryAmerický prezident Joe Biden dříve veřejně odmítl uznat jakékoli „červené čáry“, pokud jde o situaci na Ukrajině, oznámil novinářský pool Bílého domu.Podotkl přitom, že počítá s dlouhou besedou s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.O „červených čárách“ pro Ukrajinu promluvil Putin tento týden na fóru. Podle jeho slov to pro Moskvu bude rozmístění zbraní na území sousední země a jiné hrozby státní bezpečnosti. Oficiální mluvčí MZV RF Maria Zacharovová ze své strany poznamenala, že „červenou čárou“ bude také zapojení Ukrajiny do NATO.V poslední době se zvedla v západních médiích další vlna publikací o tom, že Rusko prý chystá vpád na Ukrajinu. V Kyjevě zpočátku prohlásili, že nezaznamenávají soustředění ruských vojsk u svých hranic, pak ale začali také mluvit o nadcházejícím útoku.V Moskvě tato obvinění nejednou vyvrátili a zdůraznili, že se jich užívá hlavně jako záminky k přesunu více sil a techniky NATO k ruským hranicím. Jak prohlásil kremelský mluvčí Dmitrij Peskov, Rusko nemá žádné agresivní plány, nehodlá na nikoho útočit, a přesuny vojsk po jeho vlastním území by neměly nikoho znepokojovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

