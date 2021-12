https://cz.sputniknews.com/20211206/neockovanym-bude-hrozit-v-rakousku-pokuta-az-3-600-eur-16756755.html

Neočkovaným bude hrozit v Rakousku pokuta až 3 600 eur

Neočkovaným bude hrozit v Rakousku pokuta až 3 600 eur

Pokud někdo v Rakousku odmítne povinné očkování proti koronaviru, bude mu hrozit od poloviny března pokuta ve výši až 3600 eur, informovala televize PULS 24 s... 06.12.2021, Sputnik Česká republika

Povinná vakcinace začne v Rakousku platit od 1. února. Podle návrhu zákona, který dostala k dispozici televize, budou od 15. března 2022 platit v případě odmítnutí povinného očkování pokuty. Neočkovaní budou muset zaplatit pokutu až 600 eur každé tři měsíce, maximální pokuta činí 3 600 eur, přitom bude vypočítána s ohledem na příjmy a finanční situaci. V návrhu zákona se zvlášť poukazuje, že se vakcinace nesmí konat z přímého donucení.Koncept novely stanoví, že povinná vakcinace neplatí pro děti, osoby mladší 14 let, těhotné ženy, lidi, kteří mají kontraindikace kvůli hrozbě pro zdraví nebo život, a také pro ty, kdo prodělal covid ne víc než před 180 dny. Ve dvou posledních případech je nutné mít příslušné zdravotnické potvrzení.List Presse napsal předtím s odkazem na první koncept návrhu zákona, že odmítnutí povinného očkování bude v Rakousku trestáno pokutou ve výši až 7 200 eur, že hrozí lidem, kteří byli dvakrát pokutováni za odmítnutí očkování, a také těm, jejichž akce způsobily „vážné nebezpečí na životě a zdraví lidí“.Švýcarsko zpřísňuje restrikceŠvýcarsko zpřísňuje od pondělí restrikce proti šíření koronaviru, týkají se hromadných a soukromých akcí, a také doby platnosti PCR testů.Po konzultacích s kantony rozhodla vláda zavést požadavek covidových průkazů, které mají očkované osoby, ti, kteří prodělali covid, anebo mají negativní test na koronavirus, aby mohli navštívit všechny akce v uzavřeném prostoru. Od pondělí bude tento průkaz také potřebný k návštěvě soukromých akcí nad 11 lidí, a akcí pod širým nebem nad 300 lidí.Od pondělí se rovněž omezuje platnost PCR testů ze 72 na 48 hodin, a antigenních testů z 48 na 24 hodin.Vláda také doporučila společnostem, aby přešly na home office. Podle obnovených požadavků musí všichni zaměstnanci nosit roušku v místnostech, kde pracuje několik lidí. Očekávají, že tyto restrikce budou platit do 24. ledna 2022.Přitom již od 4. prosince byla změněna pravidla vstupu na území země. Všechny osoby, jež vstupují do Švýcarska, včetně očkovaných proti koronaviru, a těch, kdo ho prodělali, musí být testováni. Kromě PCR testu je před vstupem potřebný druhý test, PCR nebo antigenní, mezi čtvrtým a sedmým dnem po vstupu.Ve Švýcarsku bylo od začátku pandemie zaregistrováno přes jeden milion nakažení koronavirem, zemřelo přes 11 tisíc lidí. Předtím byla zveřejněna zpráva, že v zemi byly odhaleny tři případy nákazy kmenem omikron, který Světová zdravotnická organizace zhodnotila jako „znepokojivý“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

