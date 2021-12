https://cz.sputniknews.com/20211206/nostradamus-ci-kristalova-koule-kandidatka-na-ministryni-langsadlova-strasi-ruskou-invazi-16756992.html

Nostradamus či křišťálová koule? Kandidátka na ministryni Langšádlová straší ruskou invazí

Na začátku Langšádlová píše, že Rusko tak může završit konflikt, který již v roce 2014 samo vyvolalo anexí Krymu. „To, čeho se Ukrajina obává a já se k Ukrajincům přidávám, se opravdu může stát - hrozí zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Rusko tak může završit konflikt, který již v roce 2014 samo vyvolalo anexí Krymu. O této skutečnosti nás a své další spojence varovaly americké zpravodajské služby,“ uvedla.Jak dále pokračuje, ty prý navrhovaly, aby byla zavedena ekonomická a vojenská opatření. Pakliže totiž ukážeme, že Ukrajina není sama a že je společná síla na ochranu, odradíme podle jejích slov ruského prezidenta Putina a jeho „nohsledy“ od útoku. Dodává, že si nepřeje žádný válečný konflikt, proto bychom se podle ní měli pokusit všemi prostředky o to, aby Rusko od plánu upustilo.Nutno podotknout, že k příspěvku se vyjádřilo i velké množství uživatelů. Jaroslav Anelt napsal: „Těším se, až začnete vládnout, jak s těma Rusama zatočíte! Nejdřív od nich přestaneme kupovat naftu a plyn, že. A pak jim přestaneme dodávat zboží, že!!? No a bude po Rusácích, že paní Langšádlová. Vždyť je to tak jednoduché. No asi jako vy a vaši spolustraníci !! Bože chraň nás před vámi!!”Další sledující uvedl, že strach nemá z Ruska, ale z něčeho jiného. „Já nemám strach z Ruska ale z NATO, ta má základen po celém světě.“Uživatel Laďa Sturm se ptá, co by z toho Rusko mělo. „Co by z toho tak Rusové měli. Toto je politická hra západu, který nutí Ukrajinu k provokaci útoku na Donbasu, aby vyvolali konflikt s Ruskem, které se mimochodem dnes už ubrání jakémukoliv agresorovi, a úplně lehce těm, kteří obestoupili jeho hranice. Vaše bláboly jsou dobré tak pro babičky u televize žeroucí mainstreamové zprávy,“ tvrdí.Langšádlové jistý uživatel kladl i otázky: „A invazi vy věštíte z křišťálové koule ? Nebo to napsal Nostradamus ? Americké zpravodajské služby neinformovaly, že invaze bude, ale že by možná mohla být … takže informace úplně k ničemu! Ale jak koukám, odborníci z TOP vědí víc,“ zaznělo.V západních médiích se v poslední době objevila nová vlna publikací týkajících se tématu „ruské invaze“ na Ukrajinu. Kyjev nejprve tvrdil, že nezaznamenal hromadění ruských vojsk na svých hranicích, ale poté začal tvrdit, že Moskva má v plánu zaútočit na svého východního souseda.Rusko tato obvinění opakovaně popírá a zdůrazňuje, že jsou využívána především jako záminka k tomu, aby se k jeho hranicím přiblížilo více sil a techniky NATO. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova nemá Rusko žádné agresivní plány, na nikoho se nechystá zaútočit a přesun vojsk přes vlastní území by neměl nikoho znepokojovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

