Peskov: Vznikají nové bolestivé body vyžadující upevnění spolupráce RF a Indie

Peskov: Vznikají nové bolestivé body vyžadující upevnění spolupráce RF a Indie

Ruský prezident Vladimir Putin zahájil v pondělí státní návštěvu Indie, aby se zúčastnil vrcholných jednání s premiérem této země Naréndrou Módím.

Potenciál problémů v Asijsko-pacifickém regionu se zachovává, vznikají nové bolestivé body, jež tají v sobě hrozbu pro Rusko a Indii, což si vyžaduje další posílení spolupráce obou zemí, řekl Sputniku v Novém Dillí prezidentův mluvčí Dmitrij Peskov.„Vidíme, že konfliktní potenciál značně stoupl, stoupl konfrontační potenciál. Vidíme, že potenciál regionálních problémů také nikam nemizí, naopak, máme nové bolestivé body. Bolestivé body, které potenciálně ohrožují naše státy. Vyžaduje si to další posílení rusko-indické spolupráce, závažným přínosem k posílení této spolupráce bude právě dnešní návštěva prezidenta Putina,“ řekl Peskov v odpovědi na otázku o tom, jak se změnilo politické ovzduší pro vztahy mezi Ruskem a Indií za dva poslední roky.Formát 2+2Vztahy mezi Moskvou a Dillí jsou zralé, formát dva plus dva je nanejvýš účelný, řekl Peskov.Peskov poznamenal, že jak Indie, tak Rusko, mají zkušenosti z tohoto formátu s různými státy.„Dnes, když jsme zahájili tuto cestu spolupráce Moskvy a Dillí, svědčí to skutečně o tom, že máme zralé vztahy, zvlášť ve velmi silném konfliktním okolí, ve kterém dnes žijeme, tohle si vyžaduje důvěrný rozhovor, který se právě koná,“ řekl.Dodal, že mají schůzku ministři obrany a ministři zahraničí obou zemí. Mezi tématy, jež si vyžadují důkladnou výměnu názoru, uvedl Peskov Afghánistán a íránský jaderný program.Formát BRICSFormát BRICS byl použit během pandemie za účelem projednání spolupráce v boji s koronavirem, a ukázal svoji životnost, sdělil mluvčí prezidenta RF.„Formát BRICS, nehledě na všechny komplikace kvůli pandemii a dalším procesům negativní povahy, se kterými máme všichni co do činění, přece jen předvedl svoji životnost. Tento formát byl nepochybně použít členskými státy k projednání spolupráce v boji s koronavirem,“ řekl Peskov.Prezidentův mluvčí poznamenal, že „poznáme všechny strany tohoto formátu, všechny různé směry spolupráce, jež se rozvíjejí dokonce během pandemie, což vzbuzuje naše uspokojení“.„Poněvadž nejenom my, ale také všechny ostatní účastnické státy, chtěli bychom tomu věřit, mají skutečně zájem na dalším rozvoji BRICS,“ dodal.BRICS je neformální mezistátní sdružení Brazílie, Ruska, Indie, Číny a JAR.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

