Pětikoalice jednala podle Okamury alibisticky. Šéf SPD se pohádal s Pekarovou Adamovou

Vláda v demisi Andreje Babiše zavedla kvůli koronavirové situaci v ČR nouzový stav od 26. listopadu do 25. prosince. Kromě toho se zakázaly vánoční trhy, restaurace, bary nebo kluby musí mít zavřeno mezi 22:00 a 5:00. O tom, zda bude nouzový stav prodloužen, musí rozhodnout Poslanecká sněmovna.Markéta Pekarová Adamová uvedla, že hodnocení nouzového stavu a opatření by se mělo nechat na další týdny. Podle ní se stále neví, zda bude epidemie opravdu klesat, nebo zda se situace zhorší.Kritikem nouzového stavu je dlouhodobě SPD. „Navrhli jsme jeho zrušení, protože opatření lze realizovat na základě zákona o ochraně veřejného zdraví a krizového zákona. Nová vládní koalice se hlasování alibisticky zdržela. To, že pětikoalice na to nemá názor, mě nemile překvapilo. Pro občany není jejich nerozhodnost dobrá zpráva. I zdržení se hlasování znamená podporu nouzového stavu,“ reagoval Okamura.Zmiňme, že budoucí vláda Petra Fialy opatření respektuje, avšak podle Anticovid týmu jsou tyto nové restrikce přijímány ve zmatku. Podle Pekarové je nutné dodržovat ta stávající opatření, než zavádění nějakých nových.Toto však nebyla jediná výměna názorů. Další nastala kvůli povinnému očkování. Podle slov předsedy lidovců Mariana Jurečky nastupující vláda zruší od března vyhlášku o povinné vakcinaci lidí nad 60 let a některých profesí. Okamura nešetřil kritikou.Pekarová však uvedla, že určitě ví, co chtějí. Podle jejích slov tvrdí dlouhodobě, aby se lidé naočkovali. Považují to za bezpečnou možnost, která je zdarma. „Pan Okamura přispívá tímto znejišťujícím jazykem k tomu, aby lidé očkování nedůvěřovali. Na JIP umírají hlavně neočkovaní, vakcinace je ochrana před těžším průběhem. Musíme předejít omezení péče pro jiné pacienty, třeba ty s rakovinou,“ dodala.Covid-19 v ČRZa neděli v Česku laboratoře odhalily 6325 případů koronaviru, což je zhruba o 3000 méně než před týdnem. V nemocnicích je s covidem 6338 pacientů, z toho 1014 v těžkém stavu. V obou případech se jedná o mírný pokles a opět se snížila incidence. Na 100 000 obyvatel připadá za uplynulých sedm dní 1068 nakažených.Počty denních přírůstků v minulém týdnu klesly v mezitýdenním srovnání v pěti ze sedmi dnů. Během celého týdne odhalily laboratoře 114 302 nakažených, což je přibližně o 14 000 méně než o týden dříve. Také incidenční číslo bylo minulé pondělí vyšší než 1200. S covidem-19 bylo na začátku týdne v nemocnicích více než 7000 pacientů.Počet zemřelých je ale stále vysoký. Od minulého pondělka eviduje ministerstvo 707 úmrtí s covidem. O týden dříve jich bylo o 50 více. Nutno však podotknout, že údaje z posledních dnů většinou při dalších aktualizacích ještě rostou. Ve středu zemřelo s koronavirem 136 lidí, což byl zatím největší počet od začátku dubna. Celkově v Česku s koronavirem zemřelo 33 768 lidí.Laboratoře v neděli provedly zhruba 42 000 testů, jejich počet byl o 18 000 menší než před týdnem.Co se týče incidenčního čísla, pak v sedmi českých krajích zůstává vyšší než 1000. Nejhorší situace je ve Zlínském kraji, kde na 100 000 obyvatel připadá za uplynulých sedm dní 1366 nakažených. Na pomyslném druhém místě je Olomoucký kraj s incidencí 1321. Naopak relativně nejlépe na tom pořád je Karlovarský kraj, kde připadalo v posledním týdnu na 100 000 obyvatel 469 případů covidu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

