https://cz.sputniknews.com/20211206/poteste-sebe-i-sve-blizke-snidani-se-slanymi-vajecnymi-muffiny-s-ruznou-naplni-16752149.html

Potěšte sebe i své blízké snídaní se slanými vaječnými muffiny s různou náplní

Potěšte sebe i své blízké snídaní se slanými vaječnými muffiny s různou náplní

Příprava snídaně může být někdy opravdu složitá, je totiž těžké vyjít vstříc všem členům rodiny. Právě kvůli tomu jsme si pro vás připravili recept vaječných... 06.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-06T07:36+0100

2021-12-06T07:36+0100

2021-12-06T07:36+0100

zdraví

recept

snídaně

vejce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/16752292_0:39:2001:1164_1920x0_80_0_0_386435d59e8147aa279f56a78c0ee9b1.jpg

Kromě toho tak můžete uspokojit chutě všech vašich blízkých.Omeletové muffiny můžete připravit v troubě nebo mikrovlnce a na jejich přípravu budete potřebovat pouhých 30 minut. Naše varianta obsahuje šunku a zeleninu, ale náplň můžete měnit podle svého vlastního uvážení a chutí.Co budete potřebovat na čtyři porce?A jak připravit omeletové muffiny ke snídani?Nakrájejte šunku a zeleninu na malé kostky. Vyšlehejte vejce s mlékem a přidejte do nich nastrouhaný sýr, natě, koření a sůl. Směs rozdělte do formiček. Do každé formičky přidejte náplň. Pokud chcete, zeleninu můžete předem opéct na pánvičce. Formičky dejte do mikrovlnky na tři až čtyři minuty, nebo do předem rozehřáté trouby na 190 stupňů na 10-15 minut. Poté, co vytáhnete muffiny z trouby, můžou lehce opadnout.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211114/vychytavky-na-pripravu-omelety-a-rychly-recept-syrove-varianty-ke-snidani-vasi-blizci-ho-oceni-16498176.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recept, snídaně, vejce