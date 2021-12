https://cz.sputniknews.com/20211206/radost-hluskove-dlouho-netrvala-i-nadale-zustava-v-pakistanu-celni-sprava-ma-pry-nove-dukazy-16760246.html

Radost Hlůškové dlouho netrvala. I nadále zůstává v Pákistánu, celní správa má prý nové důkazy

Česká rodačka Tereza Hlůšková, která byla od roku 2018 v pákistánském vězení za pašování drog, byla před dvěma týdny zproštěna obžaloby z pašování devíti... 06.12.2021, Sputnik Česká republika

Jak uvedl web iDnes.cz, celní správa kromě toho podá návrh, aby Hlůšková setrvala v Pákistánu až do té doby, než rozhodne o její vině, či nevině nejvyšší soud.Celníci mají mít prý nové důkazy o tom, jak bylo nakládáno s nalezenými drogami v kufru Hlůškové, kam putovaly, kdo s nimi manipuloval, i kdo zkoumal obsah kufru a jak došlo k jeho odhalení.Novinky získaly vyjádření od mluvčí českého resortu zahraničí Evy Davidové. „Mohu potvrdit, že celníci podávají odvolání. Jsme v kontaktu s pákistánskými úřady a usilujeme o výjezdní povolení, aby se mohla co nejdříve vrátit. Kvůli přání rodiny více informací neposkytujeme,“ uvedla.Případ HlůškovéTerezu Hlůškovou z Uherského Hradiště zadrželi celníci 10. ledna roku 2018 na letišti v Láhauru. Uvádí se, že měla projít přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek, když směřovala na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Pákistánský tisk uvádí, že se poté chystala do Irska. Celníci našli v kufru celkem devět kilogramů drogy. Mladá žena od začátku tvrdí, že je nevinná, soud o tom však nepřesvědčila. Tereza byla odsouzena na osm let a osm měsíců, rozsudek byl však nepravomocný.Zmiňme, že mladá žena již od začátku tvrdí, že do Pákistánu přijela jako modelka a někdo jí heroin do kufru podstrčil. Ve vězení strávila bezmála čtyři roky.V březnu 2019 byla na osm let odsouzena a dostala pokutu ve výši 800 dolarů. V dubnu podala proti verdiktu odvolání, argumentovala tím, že rozsudek je v rozporu s fakty a nebyly předloženy žádné konkrétní důkazy. Její právník pak informoval, že jí soud vyhověl a Hlůšková byla zproštěna obžaloby. Z vězení byla propuštěna 20. listopadu, od té doby je na hotelu v Islámábádu.Hlůšková po celou dobu tvrdila, že do Pákistánu přijela studovat, drogy jí nepatří a podle všeho byly podstrčeny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

