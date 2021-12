Rusko podepsalo s Indií dohodu o vojensko-technické spolupráci na léta 2021-2030

https://cz.sputniknews.com/20211206/rusko-podepsalo-s-indii-dohodu-o-vojensko-technicke-spolupraci-na-leta-2021-2030-16759140.html

Rusko a Indie uzavřely dohodu o vojensko-technické spolupráci v letech 2021-2030, informovalo ministerstvo obrany RF. 06.12.2021

Dokument byl podepsán za přítomnosti ministrů obrany obou zemí, armádního generála Sergeje Šojgua a Rádžnáta Singha v rámci schůzky ve formátu 2+2, které se rovněž zúčastnili ministři zahraničí Sergej Lavrov a Subrahmanjam Džajšankar.Dohodu podepsal šéf Federální služby pro vojensko-technickou spolupráci Dmitrij Šugajev a náměstek indického ministra obrany pro vojenské nákupy Kanta Rag.Ruské MO vysvětlilo, že jde o spolupráci druhů vojsk, dodávky zbraní a vývoj vojenské techniky.Společné projektyRusko a Indie mají dnes několik dvoustranných projektů. Je to univerzální systém BrahMos, společný vývoj stíhačky páté generace (FGFA), licenční výroba letounů Su-30 a tanků T-90.V březnu 2019 spustili partneři v indickém městě Korwa podnik na výrobu automatů Kalašnikova.Indické vojenské námořnictvo je vybaveno ruským zařízením z 80 %, vojenské letectvo ze 70 %. Podle odhadu expertů dodalo Rusko Indii vojenskou techniku v částce přes 65 miliard dolarů.V říjnu 2018 podepsaly Moskva a Nové Dillí smlouvu o dodávkách pěti kompletů protivzdušných raketových systémů S-400 za více než 5 miliard dolarů. K největším smlouvám patří také prodej čtyř ruských fregat projektu 11356 podle schématu dva plus dva, a velké partie mobilních protivzdušných raketových systémů Igla.Vztahy ověřené časemVztahy Indie a Ruska jsou ověřené časem, schůzka ve formátu 2+2 poskytuje dobrou možnost pro projednání vojensko-politických otázek oboustranného zájmu, prohlásil indický ministr zahraničí Subrahmanjam Džajšankar před zahájením první schůzky v tomto formátu.„Jako blízcí přátelé a strategičtí partneři pracují Indie a Rusko spolu, aby uhájily společné zájmy a zajistily mír, pokrok, a prosperitu našich národů. Naše vztahy byly blízké a ověřené časem ve světě, který se tak mocně změnil. Byly výjimečně stabilní. Během dlouhých let jsme udržovali aktivní politický dialog, byli jsme věrnými partnery v obraně. Naše schůzka poskytuje dobrou možnost projednání vojensko-politických otázek, které zajímají obě naše země,“ řekl Džajšankar.Poznamenal, že „pandemie covidu-19 nastolila otázky ohledně nynějšího modelu globálních vztahů, avšak staré problémy zbývají, dokonce když vznikají nové“.Zahájení dialogu ve formátu 2+2 šéfů MZV a MO RF a Indie posílí strategické partnerství dvou zemí, prohlásil ministr zahraničí RF Sergej Lavrov.„Upřímně se těším z účasti v první schůzce v dějinách lídrů zahraničněpolitických a obranných úřadů ve formátu 2+2, tato iniciativa byla schválena prezidentem (Vladimirem) Putinem a premiérem (Naréndrou) Módim, a jsem přesvědčen, že nový nástroj bude účinný pro dialog o širokém okruhu regionálních a světových témat, že přispěje k prohloubení tradičního vzájemného porozumění, posílení zvlášť privilegovaného strategického partnerství našich zemí,“ řekl Lavrov na zahájení schůzky.Řekl, že Rusko a Indie zastávají blízké postoje v nejdůležitějších bezpečnostních problémech, a že hájí dodržování norem mezinárodního práva.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

