Ruský prezident Putin jednal s premiérem Indie. Země potvrzují strategické partnerství

Ruský prezident Vladimir Putin jednal s premiérem Indie Naréndrou Módím. Schůzka probíhala v centru v Novém Dillí. Je to první osobní schůzka lídrů po summitu... 06.12.2021

Ve společném dokumentu Rusko a Indie potvrdily svůj závazek k obzvláště privilegovanému strategickému partnerství, které zůstává „pilířem globálního míru a stability“.Privilegované partnerstvíJak zdůraznil ruský prezident Putin, vztahy mezi zeměmi se „rozvíjejí a směřují do budoucnosti“. V reakci na to Módí poukázal na to, že pandemie koronaviru neovlivnila dialog mezi státy, jejich „privilegované partnerství“ je i nadále posilováno.Jak připomněl indický premiér, Putin se na svou druhou zahraniční návštěvu vydal právě do Indie, což svědčí o jeho odhodlání k bilaterálním vztahům a hovoří o jeho lásce k této zemi. Putin na oplátku pozval premiéra, aby příští rok navštívil Rusko a zúčastnil se XXII. rusko-indického summitu.Program vojensko-technické spolupráceRusko bude i nadále realizovat vojensko-technickou spolupráci s Indií, pokračoval Putin.Dohody podepsané Moskvou a Dillí posílí jejich vzájemné působení v různých oblastech, řekl Módí.Schůzka ve formátu 2+2, které se dříve účastnili ministři zahraničí a obrany Ruska a Indie, podle ruského prezidenta naznačuje, že země nadále rozvíjejí vztahy na mezinárodní úrovni.Podle Dmitrije Šugajeva, ředitele Federální služby pro vojensko-technickou spolupráci Ruska, Moskva a Nové Dillí podepsaly kontrakt na výrobu útočných pušek AK-203 v Indii. Bude vyrobeno přes 600 tisíc útočných pušek Kalašnikov. Kromě toho také probíhají jednání o navýšení licenční výroby letounů Su-30MKI o 50 strojů.Prohlubování ekonomické spoluprácePutin poznamenal, že pokud loni došlo k poklesu obchodního obratu mezi zeměmi o více než 17 %, pak za prvních devět měsíců letošního roku byl jeho růst již více než 38 %.Oba lídři vyzvali ke zvýšení vzájemného obchodu do roku 2025 na 30 miliard dolarů.Strany zaznamenaly zájem indických společností o spolupráci na Dálném východě.Rusko a Indie navíc zdůraznily potřebu vyjednat dohodu o volném obchodu mezi Eurasijským ekonomickým svazem a Indií.Energetika, špičkové technologie a vesmírPutin poznamenal, že Moskva a Nové Dillí spolupracují ve velmi důležitých a slibných oblastech – energetika, špičkové technologie a vesmír. Vyjádřil naději, že program výcviku indických kosmonautů bude realizován.Vlády států také podepsaly dohodu o opatřeních na ochranu technologií v rámci spolupráce ve vesmírné oblasti.Podle webových stránek Kremlu podepsaly Rosněfť a Indian Oil Corporation Limited smlouvu na dodávky ruské roky na rok 2022. Jde o objemy do dvou milionů tun.Očkovací průkazy a cestováníPutin a Módí se dohodli na urychlení vzájemného uznávání očkovacích průkazů, což podpoří cestování.Souhlasili také se zvážením obnovení přímých osobních a nákladních letů na úroveň před pandemií.Kromě toho, jak již dříve připomněl prezidentský poradce Ušakov, Ruský fond přímých investic se již dohodl s indickými společnostmi na výrobě několika set milionů dávek ruských vakcín Sputnik V a Sputnik Light.Situace v AfghánistánuJak Putin zdůraznil, Rusko se obává všeho, co souvisí s terorismem.Módí a Putin vyzvali k vytvoření konzultačního mechanismu mezi bezpečnostními radami obou zemí a úzké spolupráci v Afghánistánu, který by „neměl být využíván k ukrytí, přípravě nebo financování jakýchkoli teroristických skupin“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

