Spolkový prezident Rakouska přijal přísahu nového rakouského kancléře Karla Nehammera

Spolkový prezident Rakouska přijal přísahu nového rakouského kancléře Karla Nehammera

V pondělí pronesl přísahu nový rakouský kancléř Karl Nehammer za přítomnosti rakouského spolkového prezidenta Alexandra Van der Bellena.Slavnostní ceremoniál... 06.12.2021, Sputnik Česká republika

Minulý pátek Nehammer uvedl, že byl jednohlasně zvolen hlavou Rakouské lidové strany a rovněž i kandidátem na post nového rakouského kancléře. Událo se to poté, co Sebastian Kurz, který byl ve funkci šéfa lidové strany z roku 2017, oznámil, že odchází z funkce. Připomeňme, že Kurz rezignoval na funkci kancléře v souvislosti s obviněním z korupce.Brzy po Kurzovi rezignoval i Alexander Schallenberg, který se nacházel ve funkci od 11. října.Kurz byl zbaven poslanecké imunityNárodní rada Rakouska 18. listopadu zbavila poslanecké imunity bývalého kancléře Sebastiana Kurze. Sám Kurz již dříve přivítal záměr parlamentu zbavit jej poslanecké imunity, aby bylo možné dokončit vyšetřování protikorupčního státního zastupitelství (WKStA) kvůli podezření ze spoluúčasti na úplatcích.Uveďme, že podle sdělení státního zastupitelství pro hospodářskou kriminalitu čelí Kurz a jeho nejbližší kolegové podezření, že si před lety koupili příznivý mediální obraz za peníze daňových poplatníků. Podle dostupných informací to mělo tehdejšímu ministru zahraničí Kurzovi usnadnit cestu do čela lidové strany i vlády.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

