Tak pánové, od takové ďáblice i uhlí potěší! Pikolová se předvedla v sexy ďábelském kostýmku

Jak je zvykem, v noci chodil Mikuláš a všechny poslušné děti si ráno našly sladkou odměnu a ty neposlušné zase dostaly od čerta uhlí. Česká modelka a tanečnice...

Co může být více sexy než snědá pokožka, dlouhé tmavé vlasy, dokonalá postava a erotický kostým ďáblice? Pikolová přesně ví, jak se zavděčit svým fanouškům. Ti to samozřejmě náležitě ocenili.I když je potřeba poznamenat, že většina z nich naprosto ztratila dar řeči, svůj obdiv proto vyjádřili jen smajlíky na znak toho, že je to prostě bomba.Někteří se přeci jen zmohli na slova.„Tak tohle je dělo,“ píše jedna z uživatelek.Samozřejmě, že někteří zlobiví uživatelé, by si na takového čerta docela rádi počkali.„Tvl…To je exkluzivní ženská,“ zní dál.„Ale já bych tě ani nepouštěl ven,“ přiznává se další.Mirka PikolováMirka Pikolová se narodila 7. července 1994 v Berouně. Předtím, než ji život přivedl do modelingu, se Miroslava aktivně věnovala tanci ve stylu hip-hop. V roce 2005 tak dokonce vyhrála mistrovství světa, které se konalo v Německu.Zúčastnila se také mistrovství Evropy v sólu, kde si vydobyla 7. místo. Vystupovala rovněž i v populární soutěži Tvoje tvář má známý hlas.V roce 2011 se však Pikolová rozhodla pro soutěž krásy a byla v tom také úspěšná. Získala totiž titul Miss Roma ČR. Na prvním místě se umístila také v soutěži Miss Princess of the World a Miss Czech Press. Zúčastnila se pak Top model Of the year, Supermiss a Česká Miss, kde se probojovala do semifinále. Byla také finalistkou soutěže Miss Czech Republic 2019 a získala titul 3. vicemiss. Byla rovněž účastnicí soutěže krásy Miss Intercontinental, kde skončila v TOP 20.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

