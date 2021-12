https://cz.sputniknews.com/20211206/tesil-jsem-se-jako-maly-kluk-fanousci-se-mohou-zblaznit-radosti-z-noveho-videoklipu-vondrackove-16756440.html

„Těšil jsem se jako malý kluk.“ Fanoušci se mohou zbláznit radostí z nového videoklipu Vondráčkové

„Těšil jsem se jako malý kluk.“ Fanoušci se mohou zbláznit radostí z nového videoklipu Vondráčkové

Zpěvačka Helena Vondráčková svým fanouškům připravila obrovské překvapení. Na druhou adventní neděli totiž vyšel videoklip k písni Dívčí žena. Její příznivci... 06.12.2021, Sputnik Česká republika

Nový videoklip vyšel na YouTube v neděli v 18:00. „Mám pro vás adventní překvapení. Za chvíli má premiéru můj nový videoklip Dívčí žena z alba Tvrdohlavá. Jsem zvědavá, jak se vám bude líbit,“ napsala Vondráčková k příspěvku na sociální síti.A jaké si vysloužila reakce? Její fanoušci jsou nadšení. „Helenko těšil jsem se jako malý kluk a je to super klip, no Vy jste prostě jedinečná,“ uvedl jeden ze sledujících.Další nezapomněli zpěvačce popřát i pevné zdraví. „Je to moc krásné Helenko. Píseň i klip. Krásné svátky a pevné zdraví,“ zaznělo.Někteří mají za to, že videoklip není vůbec výjimkou a všechno od Vondráčkové je skvělé. „Je to super, jako všechno od Vás, Helenko,“ stálo v reakci.„Krásná písnička a moc povedený videoklip! Tuto písničku mám hodně oblíbenou,“ přiznala se jiná uživatelka.Helena VondráčkováHelena Vondráčková je česká zpěvačka a herečka. Je sestrou herce a zpěváka Jiřího Vondráčka a tetou známé zpěvačky a herečky Lucie Vondráčkové. Na svém kontě má tato zpěvačka plno vystoupení a skvělých hitů. Dokonce v roce 2017 převzala z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana státní vyznamenání, medaili Za zásluhy.V roce 2003 se podruhé vdala, a to za podnikatele Martina Michala. Rodina zpěvačky se s ní kvůli jejímu manželovi dokonce přestala stýkat.Pár je mimo jiné známý tím, že se často s někým o něco soudí. V roce 2019 například Vondráčková zažalovala vydavatele Blesku, společnost Czech News Center, jehož módní kritička v jednom z článků napsala, že zpěvačka je za zenitem. Vondráčkovou to urazilo, požadovala omluvu a padesát tisíc korun.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

