USA oficiálně informovaly o diplomatickém bojkotu Zimních olympijských her v Pekingu

USA oficiálně informovaly o diplomatickém bojkotu Zimních olympijských her v Pekingu

Americká administrativa prezidenta Joea Bidena dnes informovala, že Zimních olympijských her v Pekingu se nezúčastní žádní představitelé vlády Spojených států... 06.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-06T21:58+0100

2021-12-06T21:58+0100

2021-12-06T21:58+0100

svět

usa

olympijské hry

Američané tím chtějí Pekingu naznačit, že nemůže pokračovat ve svém současném kurzu.Prezidentská administrativa však také vyjádřila podporu americkým sportovcům, kteří do Pekingu pojedou. Podle Bílého domu by nebylo správné je penalizovat zákazem účasti.Zároveň Psaki dodala, že Washington o své volbě informoval spojence, kteří se budou sami rozhodovat.Mentalita studené válkyČína vyzývá Spojené státy, aby opustily mentalitu studené války a pomohly udržet stabilitu ve světě, řekl na začátku prosince na briefingu mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí Wang Wenbin.Předtím vysoсe postavený představitel amerického ministerstva zahraničí řekl novinářům, že USA a EU učiní „energické“ prohlášení na čtvrtečním dialogu o ČLR. Toto je druhé setkání na vysoké úrovni mezi USA a EU, týkající se Číny, a mezi USA a EU funguje šest bilaterálních komisí o Číně. Komise se věnují reciprocitě ve vztazích, včetně ekonomických vztahů, odolnosti infrastruktury, lidským právům, bezpečnosti, mnohostrannému diplomatickému přístupu a oblastem konstruktivní spolupráce s Čínou, včetně klimatu.„Čína vyzývá zúčastněné strany, aby opustily mentalitu studené války, držely se otevřenosti a spolupráce, dialogu a konzultací, uvedly do života skutečný multilateralismus a přinesly světu více stability a pozitivní energie,“ prohlásil diplomat.Praxe využívání ideologických linií k utváření malých skupin podle něj nepřispívá k míru a stabilitě na celém světě, takovým jednáním je možné pouze ublížit sobě i druhým, přináší více škody než užitku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

